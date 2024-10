Polo de Música e Audiovisual e alunos da Aamae produzem curta-metragem em Suzano

O Polo de Música e Audiovisual Paulo José (Rua Paraná, 70 – Centro), por meio da Lei Complementar nº 195/2022, a Lei Paulo Gustavo, está promovendo diversas oficinas que resultarão na produção de um curta-metragem com dez adolescentes, de 13 a 17 anos, alunos da Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança “Esperança” (Aamae).

Ao todo, estão sendo oferecidas quatro oficinas sobre roteiro, fotografia, cinema e arte, ministradas, respectivamente, por Giulia Monteiro, Jonny Ueda, André Ramos Pereira e Ariane Christie Moraes. O objetivo é instruir os alunos na produção de um curta-metragem, que será gravado entre janeiro e fevereiro do ano que vem.

No papel, a obra cinematográfica já existe e recebeu o nome de “O Cabeça de Caixa”. Ela foi escrita pelos alunos e promete contar a história de um grupo de amigos em aventuras aterrorizantes. Durante a trama, em uma noite na casa de um dos integrantes, eles descobrem um tabuleiro com cartas. Após fazerem as leituras, um dos amigos desaparece e agora o grupo terá de enfrentar as consequências de mexer com o desconhecido, enquanto tenta salvar o colega.

Para o responsável pelos alunos da Aamae, Edson Pereira de Luna, o projeto tem sido uma porta aberta para que os jovens possam sonhar e criar. “Com a parceria do Polo de Audiovisual de Suzano, tivemos a chance de produzir nosso primeiro curta, ‘Rixa do Badra’. Agora, com o apoio da Lei Paulo Gustavo, esses mesmos adolescentes estão dando vida a uma história de terror que é fruto da criatividade e dedicação deles”, finalizou Edson.

O coordenador do polo, Herculano Oliveira de Almeida, ressaltou o quanto é emocionante poder levar oficinas como essas para jovens tão criativos e engajados com a cultura local. "É inspirador para mim e para todos os envolvidos neste projeto, como Raquel Nogueira, que também está comprometida em fazer acontecer, ver como esses adolescentes estão aproveitando a oportunidade para explorar suas habilidades artísticas e narrativas. Eles têm demonstrado uma dedicação incrível e o resultado será algo único e autêntico. O curta ‘O Cabeça de Caixa’ é muito mais do que uma produção cinematográfica, é um reflexo do talento e da voz desses jovens, que estão contribuindo de maneira significativa para o cenário cultural da nossa cidade", destacou.

Já o secretário Municipal de Cultura, José Luiz Spitti, ressaltou a importância de projetos como esse para o desenvolvimento dos jovens e da cultura local. “Ver jovens se engajando em atividades artísticas dessa magnitude nos mostra o poder transformador da cultura. Esse projeto não só desperta o potencial criativo deles, mas também os conecta com a comunidade e com o mercado audiovisual.