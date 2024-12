População aprova extensão da Linha 11 até a Barra Funda

A população suzanense vê com bons olhos e aprova a extensão da Linha 11-Coral até a estação Barra Funda, que atualmente atende a Linha 7-Rubi e o Serviço Expresso Aeroporto, além das linhas 3-Vermelha do Metrô e 8-Diamante da ViaMobilidade.

O DS foi até a estação de Suzano para entender a opinião da população. O principal ponto positivo citado é não precisar mais de baldeação para chegar na estação.

Gustavo Santos entende que o terminal na Barra Funda é uma boa ideia que facilita as pessoas da região que precisam utilizar a estação. “Para ir até lá vai ser ótimo, não vai ter que trocar de linha mais, vai ser muito bom”.

Ele também falou sobre a volta de quem está na Barra Funda e desce em alguma estação da região. “Para quem está na Barra Funda e vai vir pra Suzano ou Mogi vai ser muito mais fácil. Pega o trem vazio e vem sentado de lá até aqui”.

Adeilson Vicente acredita que a extensão da Linha 11-Coral vai desafogar algumas estações da região, deixando-as mais vazias. “Acho que é boa. Quando saio de Suzano, em Ferraz já está cheio. Às vezes já vem cheio de Mogi. Então acho que aumentando até a Barra Funda vai melhorar isso”, opina.

Gustavo Alves entende que “é sempre bom” uma linha ter mais estações, porque facilita. “Uma linha abranger mais estações é sempre bom para facilitar a vida do trabalhador”, disse.

Ele disse que costuma ir à Barra Funda para assistir jogos do Palmeiras no Allianz Parque e falou que essa mudança deve melhorar o acesso. “Acho que vai ser perfeito. Não que seja muito difícil chegar na Barra Funda hoje em dia, mas vai melhorar, vai facilitar muito, vai ganhar uns minutos”.

A partir do dia 15 de dezembro (domingo), a CPTM irá iniciar testes operacionais para que a Linha 11-Coral opere até a Estação Palmeiras-Barra Funda, que atualmente atende a Linha 7-Rubi e o Serviço Expresso Aeroporto, além das linhas 3-Vermelha do Metrô e 8-Diamante da ViaMobilidade.



Os testes ocorrerão todos os domingos das 10h às 15h e devem durar aproximadamente 9 meses. A Linha 11-Coral é a mais movimentada e a que tem o menor intervalo da companhia – menor intervalo que na maioria dos metrôs do Brasil -, por isso, e para não afetar a operação e prejudicar os passageiros, a empresa precisou reduzir o período semanal de testes. Nos demais dias e horários, será mantido o trajeto normal da linha a partir da Estação Luz até Estudantes.



Durante o período de testes, serão avaliados itens fundamentais para o conforto e a segurança dos passageiros como rede aérea, sinalização, via permanente e plataformas. “O objetivo é iniciar a operação em horário comercial sem nenhuma pendência e sempre priorizando a segurança total do nosso passageiro”, explica Paulo Mota, gerente de circulação da CPTM.



A chegada da Linha 11-Coral até a Estação Palmeiras-Barra Funda permitirá uma nova ligação entre as estações localizadas no centro da capital paulista (Barra Funda, Luz e Brás). Atualmente essa ligação também é possível com a utilização da Linha 7-Rubi.



“Com o início dos testes em 15 de dezembro confirmamos o comprometimento da CPTM em promover um serviço cada vez mais de excelência aos nossos passageiros, melhorando a mobilidade e a transferência entre modais, o que facilita a vida e a rotina de quem utiliza diariamente os nossos trens”, afirma Michael Cerqueira, presidente da CPTM.

Vinicius Gobi, que também costuma utilizar a estação para ir a jogos de futebol, disse que o aumento da linha vai tranquilizar quem pega os trens de noite. “Além de ser chato ter que fazer baldeação, dá uma tranquilidade para quem pega os trens de noite. Por exemplo, se eu for em um jogo de noite, eu preciso sair correndo para chegar na estação e pegar o último trem que sai da Luz. Se aumentar a linha, é uma preocupação a menos”.

Outro ponto abordado foi sobre a segurança, já que não será mais necessário fazer a baldeação. “Antes, tinha que fazer a baldeação no Brás ou na Luz, aí tinha que ficar na plataforma esperando e pode ser perigoso”, finalizou.