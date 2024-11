Portal da Câmara de Suzano alcança índice ouro de transparência

O portal da Câmara de Suzano alcançou o índice ouro de transparência em avaliação divulgada na última quarta (13), durante o IX Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (ENTC), em Foz do Iguaçu (PR).

O www.camarasuzano.sp.gov.br atingiu a porcentagem de 90,48%, ficando entre os 9,4% dos sites de órgãos públicos do Brasil que alcançaram esta classificação. Em relação aos portais do Alto Tietê, o site do Legislativo suzanense ficou com o maior índice.

A classificação de transparência é feita anualmente pelo Programa Nacional de Transparência Pública, coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

O objetivo do programa é padronizar, orientar, estimular, induzir e fiscalizar a transparência dos portais de órgãos públicos em todo o território nacional, incluindo sites dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de órgãos como Ministérios Públicos, Tribunais de Contas e Defensorias Públicas.

O programa é desenvolvido em etapas, das quais se destacam a avaliação dos portais de transparência, validação dos resultados e garantia de qualidade. Foram avaliados 7.370 portais.

Certificados

Foram emitidos nesta edição deste ano 1.831 certificados, sendo 579 para os órgãos públicos que atingiram o índice diamante, 694 para os que conquistaram o índice ouro e 558 para o índice prata.