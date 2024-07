Portelão recebe premiação de Olimpíada de Matemática

O Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, recebeu no último sábado (29/06) a premiação da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo (Omasp). O evento reuniu estudantes matriculados no 6º, 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental e 1º, 2º e 3º anos do ensino médio das escolas da rede pública do Estado em Suzano, com a distribuição de 1.436 medalhas, sendo 171 de ouro, 404 de prata e 861 de bronze.

As premiações ocorrem em turnos diferentes. No período da manhã, 811 medalhas foram entregues: 95 de ouro, 239 de prata e 477 de bronze. De tarde, 76 medalhas de ouro, 165 de prata e 384 de bronze foram distribuídas, totalizando 625 premiações.

O evento no Portelão contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi; do vereador Pedro Ishi; da dirigente Regional de Ensino, Mara Bioto; da gestora estratégica da Secretaria Municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães; e do diretor de Esportes, Josias Ferreira. Durante a cerimônia, os estudantes receberam medalhas entregues pelas autoridades e festejaram com os familiares nas arquibancadas do complexo.

O prefeito comentou o evento na cidade e destacou a quantidade de estudantes premiados. “Vendo tantos alunos de nossa cidade se saírem tão bem em uma competição como essa nos traz muito orgulho. São mais de 1,4 mil pessoas que mostraram que a matemática não é nenhum bicho de sete cabeças, pelo contrário, é algo estimulante e desafiador. Parabéns a todos”, definiu Ashiuchi.