Posse dos eleitos será dia 1º de janeiro

A posse do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores eleitos de Suzano para a 19ª legislatura será no dia 1º de janeiro de 2025, às 9 horas, no Plenário da sede da Câmara, o Palácio Deputado José de Souza Candido (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista).

O rito da posse seguirá o que está previsto na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara de Suzano. A sessão será presidida pelo vereador mais votado na eleição deste ano, Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho, que obteve 8.138 votos. Ele escolherá entre os demais legisladores o primeiro e o segundo secretários para auxiliá-lo nos trabalhos da Mesa Diretiva.

Além dos vereadores eleitos, também serão empossados o prefeito eleito, Pedro Ishi (PL), e o vice, Said Raful (PSD).

Eleição

Após a posse, será realizada a eleição dos membros da Mesa Diretiva da Casa de Leis para os próximos dois anos, composta pelo presidente, vice-presidente, primeiro, segundo e terceiro secretários. A votação é aberta e por cargo.

O prazo para inscrição dos candidatos se encerra hoje (20).