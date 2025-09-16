Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal será inaugurado dia 23

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), recebeu nesta segunda-feira (15) em seu gabinete o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mauro Vaz, e o diretor de Relações Institucionais da pasta, Arrones Dainez Junior. Takayama recebeu o convite para a inauguração do Posto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal, que será no dia 23 de setembro, no Centro Unificado de Serviços (Centrus). A implantação do serviço na cidade foi solicitada pelo vereador.

Segundo a Prefeitura, com o PAV os cidadãos suzanenses terão acesso direto a serviços da Receita Federal em um espaço moderno e estruturado, sem a necessidade de deslocamento até Guarulhos ou São Paulo. O PAV funcionará dentro do Centrus, garantindo mais praticidade e rapidez em atendimentos como emissão de CPF, regularização de pendências, orientações tributárias e outros serviços digitais oferecidos pela instituição.