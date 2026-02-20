Posto Itinerante da SPMAR inicia atendimentos na rotatória de Poá

Com o avanço das obras do Complexo Viário do Alto Tietê, a Concessionária SPMAR leva o Posto Itinerante de Atendimento para a rotatória de Poá, um portão de entrada na cidade. A unidade móvel está localizada no posto de combustível Portal de Poá, com suporte imediato aos moradores e motoristas da região durante os próximos dias.

Para esclarecer dúvidas sobre as mudanças no tráfego e o cronograma das obras, a iniciativa busca garantir que a população local tenha acesso facilitado a informações sobre o empreendimento. Com uma equipe de comunicação preparada, os munícipes dispõem de materiais didáticos e informativos, consulta ao mapa da obra, projeção detalhada do projeto e orientações sobre como utilizar os canais de atendimento da concessionária.

O atendimento ocorre sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, em um ponto estratégico de grande circulação para facilitar o contato com a comunidade.

“Uma obra deste porte impacta diretamente a rotina de muitas pessoas, por essa razão, o Posto Itinerante está à disposição para orientar e fortalecer o diálogo de forma descomplicada e objetiva", afirma o coordenador de Comunicação e Ouvidoria da SPMAR, Fabio Loiola.

O Posto Itinerante de Atendimento está situado no posto de combustível Portal de Poá, na Avenida Fernando Rossi, 555, na Vila dos Bandeirantes, em Poá. O cronograma completo das próximas paradas pode ser consultado no site oficial da SPMAR: www.spmar.com.br.