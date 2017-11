Praça Antonietta e Leon Feffer é inaugurada na Suzano Papel

A Suzano Papel e Celulose inaugurou a Praça Antonietta e Leon Feffer. O novo espaço fica posicionado dentro da fábrica, em Suzano. O evento de inauguração contou com a participação e discursos de Daniel Feffer, neto de Antonietta e Leon Feffer, Adriana e Zeca Feffer, bisnetos dos fundadores, e Marcos Cordeiro, gerente de Meio Ambiente e idealizador do projeto. A praça leva o nome dos fundadores da Suzano Papel e Celulose, Leon Feffer, e sua esposa Antonietta Feffer.

Marcos Cordeiro é o idealizador do projeto da praça. Ele contou que a ideia surgiu quando se deparou com o antigo Digestor "Bola" que ficava dentro da fábrica. "A ideia de fazer a praça e colocar um elemento antigo para exposição aos colaboradores, já era uma ideia que eu queria implantar", lembra. Marcos enfatizou a importância da idealização do espaço. "Agora que está pronta, percebo o quanto isso é importante. A Suzano se compõe de duas bases principais: a sua história, que deve ser perpetuada, e a pesquisa, pois sem esse ponto, a praça não estaria sendo inaugurada hoje".

A praça foi desenvolvida para atender os funcionários nos horários de descanso e lazer. O local possui bancos de eucaliptos reciclados, totens com uma breve história da empresa e como monumento, o primeiro Digestor "bola" da fábrica, datado de 50 anos atrás. A praça segue um projeto existente há um ano em todas as unidades da empresa, o Projeto Juntos e Misturados, onde existe a integração e interação de diversos setores da empresa para uma melhor qualidade produtiva. Foram quatro meses de execução para finalização da praça.

Segundo Jose Alexandre de Morais, diretor industrial, a ideia da implementação da praça seguem três visões. "A primeira visão é oferecer aos colaboradores um espaço de lazer e descanso dentro da empresa. Depois é trazer um pouco da memória da Suzano para dentro da fábrica, dando a oportunidade de consolidar a família Feffer e a terceira visão é mostrar como começou a produção de celulose”.