Cerimônia marca entrega de base da GCM e revitalização do Cras

A Prefeitura de Suzano realizará uma cerimônia neste sábado (18/05), às 10 horas, para oficializar a entrega da nova base da Guarda Civil Municipal (GCM) do Boa Vista e da revitalização do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do bairro. A solenidade acontecerá na avenida Katsutoshi Naito, 957, no bairro Sesc, que dá acesso ao Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante. Neste perímetro estão instalados os dois equipamentos municipais.

A nova base vai promover a segurança dos munícipes que estiverem desfrutando das atrações deste ponto turístico da cidade e prestará apoio às ocorrências verificadas nos bairros no entorno do parque. A localização estratégica ainda agilizará os atendimentos recebidos por meio do canal de denúncias 153, trabalhando sempre com o suporte da Central de Segurança Integrada (CSI), que conta com 79 câmeras de segurança nas vias públicas, aliadas às 31 do programa Detecta do Estado de São Paulo, além das 1.250 câmeras e 162 botões do pânico instalados nas escolas e creches municipais.

A nova unidade chega para compor a estrutura da GCM em Suzano, que conta ainda com a base central, situada na rua Alfredo Batista Pizzolato, 599, na Vila Figueira; com a base do Parque Max Feffer, na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador; com a Base do Jardim Casa Branca, na estrada dos Fernandes, 2.590; e com a Base de Segurança Integrada (BSI) da Praça João Pessoa, no centro da cidade. As equipes estão distribuídas pelos seguintes grupamentos: Patrulha Maria da Penha, Canil, Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e Força Patrulha.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, destacou que a pasta vem buscando abranger cada vez mais bairros do município com a presença da GCM. “A nova estrutura ali instalada busca dar tranquilidade aos visitantes do Parque do Mirante, que passou a receber eventos regulares em nossa cidade. Nas ocasiões que se fizerem necessárias, os agentes também atuarão em demandas que surgirem nos bairros adjacentes, reforçando a segurança para todos os munícipes que residem e circulam nesta localidade”, ressaltou o secretário.

Cras

Com o objetivo de aprimorar a estrutura do Cras Boa Vista, foram promovidas, desde janeiro deste ano, intervenções que garantiram impermeabilização do telhado, pintura interna e externa, identificação visual do equipamento, adaptação de banheiro e portas mais amplas para garantia de acessibilidade dos usuários e troca de mobiliário, além de adequação hidráulica e elétrica. O espaço dedicado ao atendimento do Cadastro Único (CadÚnico) foi ampliado para acolher com mais conforto às 9.500 famílias que estão lá inscritas.

Esta unidade acompanha, mensalmente, 353 famílias, prestando 110 atendimentos sociais particularizados aos indivíduos que buscam por benefícios eventuais relacionados a situações de vulnerabilidade, nascimento, morte e calamidade; outros cem atendimentos relacionados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para suporte às crianças e adolescentes de 7 a 17 anos; e, também, 143 atendimentos em grupos, para participação de oficinas e atividades coletivas de caráter não continuado, dentre as quais 88 estão acompanhadas no âmbito do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (Paif).

Além dessas atividades, ainda são fornecidas orientações às famílias quanto aos serviços ofertados na rede socioassistencial e à defesa de direitos. Por meio dos telefones (11) 4749-4325 (Cadastro Único) ou 4934-5740 (Cras), os munícipes podem tirar dúvidas sobre os atendimentos prestados na unidade.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, afirmou que as melhorias implementadas qualificam o trabalho de acolhimento proporcionado aos suzanenses. “Fizemos uma série de intervenções justamente para garantir mais conforto aos munícipes que procuram o local. A revitalização deste equipamento mostra a atenção que temos dado à estrutura de atendimento para as famílias em situação de vulnerabilidade e a todos que precisam dos serviços oferecidos”, apontou o chefe da pasta.

Por sua vez, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, frisou os avanços na segurança e na assistência social com as entregas promovidas neste sábado à população. “Estamos garantindo o desenvolvimento da cidade em todos os seus aspectos. Em novembro do ano passado, já tínhamos inaugurado uma base da GCM no Jardim Casa Branca e agora temos esse equipamento no Boa Vista, confirmando a melhoria contínua na nossa estrutura de segurança. Ao mesmo tempo, buscamos aprimorar as unidades da Assistência Social, inaugurando no ano passado a nova sede do Cras Palmeiras e agora promovendo a revitalização do Cras Boa Vista. A prefeitura segue avançando com serviços ofertados à população”, avaliou Ashiuchi.