Educação realiza abertura da 1ª edição dos 'Jogos Escolares de Suzano'

A Secretaria Municipal de Educação realizou nesta sexta-feira (17/05) a abertura da primeira edição dos “Jogos Escolares do Município de Suzano”. O evento, que é idealizado por docentes de Educação Física da pasta, foi realizado no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, e contou com a participação de 105 alunos de cinco escolas instaladas nas imediações da região central da cidade.

Participaram das atividades desta sexta-feira estudantes do 5º ano das escolas municipais Antônio Marques Figueira, do Jardim Santa Helena; Professora Célia Pereira de Lima, do Jardim Cacique; Professora Mércia Amaral Andrade de Brito, do Parque Residencial Casa Branca; Professora Nereide do Carmo Peronti Sasso, do Jardim Monte Cristo; e Professor Antonio Maschietto, do Jardim Santa Inês. Eles foram divididos em grupos para disputar a modalidade pique-bandeira, uma das duas que fazem parte dos jogos.

O secretário de Educação, Leandro Bassini, enalteceu a iniciativa e afirmou que os jogos visam, acima da competição, estimular a integração dos estudantes da rede municipal de ensino. “É uma ideia benéfica em vários sentidos. Os jogos promovem novas amizades para as crianças e aguçam o espírito esportivo nelas. E tudo isso é feito de forma saudável e divertida”, declarou o chefe da pasta.

Os jogos contam com a participação de 650 estudantes de 17 escolas instaladas nas três regiões do município (norte, sul e central). Eles estão distribuídos em 33 equipes que participarão da competição até o dia 11 de junho, data prevista para o encerramento. Além do pique-bandeira, em que cada time fica em um lado da quadra e tem como objetivo conquistar a bandeira do adversário, as disputas contam ainda com a modalidade queimada, que propõe acertar o máximo de oponentes com uma bola.

As unidades de ensino participantes se inscreveram entre 13 e 20 de março, por meio de um link on-line compartilhado pela Secretaria de Educação com o regulamento dos jogos. Apesar de a abertura oficial ter ocorrido nesta sexta-feira, a competição começou na quarta-feira (15/05) com outras 105 crianças na modalidade queimada, também no Portelão. Na próxima sexta-feira (24/05), estudantes de seis escolas da região norte estreiam nos jogos, que ocorrerão no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Professor David Ramos Trinca, no Jardim Santa Inês.

Para as escolas da região sul, os jogos acontecem nos dias 4 e 11 de junho, no Portelão e no CIE. Ao final de cada dia, todas as crianças que competirem receberão medalhas. Integram os jogos apenas alunos do 5º ano do ensino fundamental matriculados em uma das escolas municipais participantes, ficando a cargo das equipes pedagógicas a definição sobre os estudantes selecionados. As inscrições das crianças foram realizadas entre 22 de março e 15 de abril, após os registros das escolas.

“Os jogos vão atingir um grande número de estudantes da rede municipal e esse é o nosso objetivo. Todos serão premiados. Além de ser uma recompensa por se dedicarem e participarem dos jogos, será uma forma de os estimular para outras atividades esportivas disponíveis dentro da escola ou na comunidade”, finalizou Bassini.

Confira as escolas participantes

– Antônio Marques Figueira – Jardim Santa Helena

– Professora Célia Pereira de Lima – Jardim Cacique

– Professora Mércia Amaral Andrade de Brito – Parque Residencial Casa Branca

– Professor Antonio Maschietto – Jardim Santa Inês

– Professor Manoel Vicente Ferreira Filho – Vila Helena

– Professora Ana Rita Gomes – Jardim Margareth

– Professora Ignez de Castro Almeida Mayer – Cidade Boa Vista

– José Celestino Sanches – Jardim Varan

– Professora Therezinha Pereira Lima Muzel – Jardim São José

– Sérgio Simão – Jardim Europa

– Professor Ruy Ferreira Guimarães – Jardim São Bernardino

– Adélia de Lima Franco – Jardim Amazonas

– Odário Ferreira da Silva - Jardim Belém (Palmeiras)

– Professor Paulo Henrique Barreiros – Parque Residencial Samambaia

– Engenheiro Isaías Martinelli Gama – Residencial Nova América

– Professora Liuba Pizzolitto – Jardim das Lavras Mirim

– Professora Nereide do Carmo Peronti Sasso – Jardim Monte Cristo