Mortes no trânsito crescem 52% no Alto Tietê com 70 mortes

O número de mortes no trânsito no Alto Tietê cresceu 52,1% entre janeiro e abril deste ano, se comparado ao mesmo período de 2023. Neste ano, a região registrou 70 mortes, enquanto no ano passado foram 46. Os dados são do Infosiga.

Em abril, a região contabilizou 13 mortes, apenas um a menos que em 2023, quanto foram somados 14 óbitos.



Em Suzano, foram quatro mortes contabilizadas, sendo o município que somou o maior número de óbitos no trânsito. Itaquaquecetuba registrou três óbitos, seguido por Mogi das Cruzes, que contabilizou mais duas mortes.



A plataforma aponta ainda mais duas mortes em Arujá, uma em Ferraz de Vasconcelos e uma em Santa Isabel. De acordo com o Infosiga, as demais cidades não registraram novos óbitos. Biritiba Mirim se manteve com quatro mortes, seguida por Poá, com três óbitos, e Guararema e Salesópolis, ambas com duas.

Estado

Em todo o Estado, a plataforma registrou 525 mortes provocadas por acidente de trânsito. Segundo o Infosiga, se comparado ao mesmo período do ano passado, houve uma elevação de 31,6% no mesmo período em 2023