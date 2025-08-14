Praça dos Expedicionários recebe feira de artesanato nesta sexta-feira e sábado

A Praça dos Expedicionários, localizada na região central da cidade, receberá nesta sexta-feira e neste sábado (15 e 16/08) uma feira artesanal com a participação de 18 artesãos locais. O evento será realizado das 9 às 17 horas por todo o espaço verde, reunindo diversas produções artesanais para todos os gostos e bolsos. Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, a atividade contará ainda com apresentações da 5ª Mostra de Dança.

Quem passar pelo local poderá apreciar e fazer ofertas pelos trabalhos dos artistas, que incluem peças de crochê para casa, bonecas de pano, vestuário adulto e infantil, chaveiros, peças decorativas e outras opções que estarão disponíveis para venda.

Além disso, o público poderá prestigiar apresentações de dança artística realizadas por alunos das escolas, Arte Dança Suzano; LA ART Espaço Artístico; Studio Shakese; Casa de Dança Valdo Pereira; CIA Alabama Country; Connect Dance; Grupo Luana Pinheiro; Espaço Eleven e do Programa de Formação Artística (Profart). “É uma alegria para nós participar da Mostra Dança junto à Secretaria de Cultura. O evento é uma oportunidade de unir arte, movimento e criatividade, valorizando o trabalho dos nossos artesãos e aproximando ainda mais a comunidade de Suzano da produção local. Convido a todos para prestigiar, conhecer e levar um pouco dessa arte para casa”, disse a coordenadora do Artesanato de Suzano, Vanessa Cury.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, ressaltou o papel da ação na promoção cultural da cidade. “A feira de artesanato, integrada à 5ª Mostra de Dança, reforça o compromisso de Suzano com a valorização da arte local”, destacou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, ressaltou a importância da iniciativa para fortalecer a economia local. “A feira de artesanato é uma oportunidade para impulsionar o comércio, valorizar a produção artesanal e gerar renda para os empreendedores. Eventos assim contribuem diretamente para o desenvolvimento econômico da cidade. Agradeço a Cultura pelo convite, tenho certeza de que todos que passarem pelo local irão prestigiar a mostra é valorizar o trabalho dos artesãos”, afirmou.

