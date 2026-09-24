Prazo para adesão ao Passe Livre Estudantil termina na próxima quarta-feira 

A Secretaria Municipal de Educação reforça que o prazo para adesão ao programa Passe Livre Estudantil, que garante gratuidade no transporte público, se encerra na próxima quarta-feira (30/09). A plataforma on-line segue disponível para todos que têm direito ao benefício por meio do link sis.suzano.sp.gov.br/passelivre.

Desde que foi aberto o período referente ao 2º semestre deste ano, foram registrados 3.653 cadastros, que correspondem à primeira etapa do processo, e 2.672 solicitações. Destas, 960 correspondem a novos pedidos e 1.712 à renovação de cadastros. Vale destacar que o deferimento do pedido está condicionado à comprovação dos documentos exigidos.

Para participar, o interessado deve residir em Suzano, atender aos critérios socioeconômicos previstos na legislação e cumprir os demais requisitos estabelecidos pelo programa, que contempla também alunos dos ensinos fundamental e médio da rede particular que sejam bolsistas, além de estudantes de cursos técnicos e do ensino superior.

O primeiro passo é criar a conta de acesso no portal oficial. Com o cadastro concluído e atualizado, o aluno deve iniciar o pedido do benefício correspondente ao semestre letivo. Em seguida, no menu lateral esquerdo da tela, clicar na opção “Solicitação 2º Semestre de 2026” e preencher as informações pessoais e escolares solicitadas, incluindo nome completo, CPF, data de nascimento, endereço, e-mail, telefone, instituição de ensino, carga horária, curso e linha de ônibus utilizada.

Após o preenchimento dos dados, o sistema gera um formulário que deverá ser impresso e apresentado à instituição de ensino para validação. Na sequência, a documentação deverá ser digitalizada e encaminhada para análise, de acordo com o cronograma disponibilizado no portal.

A concessão do benefício só ocorrerá após a aprovação de todos os documentos apresentados. O andamento da solicitação poderá ser acompanhado pelo próprio estudante na plataforma. O site também disponibiliza uma seção de dúvidas frequentes, um vídeo tutorial e o cronograma completo das etapas do processo.

A secretária Renata Priscila Magalhães destacou que o programa contribui diretamente para a permanência dos estudantes nas instituições de ensino. “O Passe Livre Estudantil representa um importante apoio às famílias e aos alunos que precisam utilizar diariamente o transporte público para estudar. Nosso objetivo é facilitar o acesso ao benefício e garantir que os estudantes que atendem aos critérios possam dar continuidade à sua formação com mais tranquilidade e segurança”, afirmou.

Os interessados que tiverem dúvidas podem procurar a Secretaria Municipal de Educação por meio do telefone (11) 4744-6084 ou enviar uma mensagem para o e-mail passe.livre@educ.suzano.sp.gov.br.