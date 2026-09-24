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Jornal Diário de Suzano - 24/09/2026
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Cidades

Saspe abre inscrições para 14 vagas em curso de 'Overloque'

Capacitação do eixo Moda e Costura terá turmas nos períodos da manhã e da tarde, com aulas entre outubro e novembro

24 setembro 2026 - 17h41Por de Suzano
Capacitação do eixo Moda e Costura terá turmas nos períodos da manhã e da tarde, com aulas entre outubro e novembroCapacitação do eixo Moda e Costura terá turmas nos períodos da manhã e da tarde, com aulas entre outubro e novembro - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre, no dia 30 de setembro (quarta-feira), inscrições para 14 vagas no curso de “Overloque”, integrante do eixo Moda e Costura. A formação contará com duas turmas, sendo sete vagas para o período da manhã e outras sete para a tarde.

O curso será realizado entre os dias 19 de outubro e 23 de novembro, sempre às segundas e quartas-feiras. A turma da manhã terá aulas das 8 às 12 horas, enquanto os participantes do período da tarde terão atividades das 13 às 17 horas. A carga horária total será de 40 horas.

A formação tem como objetivo desenvolver nos alunos as habilidades necessárias para utilizar a máquina overloque de forma segura e eficiente, com aplicação de técnicas de costura e acabamento em diferentes tipos de tecido. Ao longo das aulas, os participantes terão contato com conhecimentos voltados à produção e à finalização de peças de vestuário com qualidade.

A capacitação busca ainda ampliar a qualificação profissional dos participantes para atuação na área de costura e confecção, oferecendo conhecimentos técnicos sobre o funcionamento e o manuseio da máquina overloque, equipamento utilizado especialmente para realizar acabamentos em peças.

A dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Ishi, destacou que a formação pode contribuir para quem busca aprimorar conhecimentos ou ampliar as possibilidades de atuação profissional. “A área de moda e costura oferece diversas possibilidades de geração de renda e inserção no mercado de trabalho, e dominar equipamentos como a máquina overloque é um diferencial importante. Nosso objetivo é proporcionar uma capacitação prática, que permita aos participantes desenvolver novas habilidades e utilizar esse conhecimento também como uma oportunidade profissional”, afirmou.

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