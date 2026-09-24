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Jornal Diário de Suzano - 24/09/2026
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Cidades

Suzano fortalece o skate com uma das maiores pistas da América do Sul, aulas gratuitas e eventos 

Na semana em que começam os Jogos Mundiais de Skate no continente, cidade chama atenção pela estrutura disponível para a modalidade e formação de novos praticantes 

24 setembro 2026 - 16h15Por de Suzano
Na semana em que começam os Jogos Mundiais de Skate no continente, cidade chama atenção pela estrutura disponível para a modalidade e formação de novos praticantes Na semana em que começam os Jogos Mundiais de Skate no continente, cidade chama atenção pela estrutura disponível para a modalidade e formação de novos praticantes  - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

Na semana em que a América do Sul recebe os Jogos Mundiais de Skate, com início previsto para 29 de setembro (terça-feira), em Assunção, no Paraguai, Suzano reforça seu compromisso com a modalidade ao disponibilizar para a população o Suzano Skate Park, uma das maiores pistas do continente nesta modalidade, onde acontece a reunião de uma comunidade ativa e formação de novos praticantes.

No espaço situado nas instalações do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), são ofertadas aulas aos sábados, das 9h30 às 10h30, e às segundas e quartas-feiras, das 9 às 10 horas e das 16 às 17 horas. As inscrições podem ser feitas ao lado da pista, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

Para se cadastrar, é necessário apresentar foto 3x4, comprovante de residência de Suzano, RG, CPF e exame clínico que comprove aptidão para a prática esportiva. Além das aulas, conduzidas pelos professores Fabrício Ferreira e Cesar Riyuji Takikawa, o Cesar Cebola, a pista fica disponível aos praticantes durante o horário de funcionamento do parque, aberto diariamente das 6 às 18 horas, inclusive aos fins de semana. 

Moradores da região norte também podem participar das aulas oferecidas no Centro de Artes e Esportes Unificado Alberto de Souza Candido, na rua Teruo Nishikawa, 570, no Jardim Gardênia Azul. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 98581-9003.

Pista viva e bem cuidada

Inaugurado em dezembro de 2018, o Suzano Skate Park tem 2,6 mil metros quadrados, 24 obstáculos horizontais e verticais, e capacidade para receber mais de 50 skatistas simultaneamente. Desde a abertura, o espaço passa por intervenções de manutenção e melhorias estruturais e de pintura, desenvolvidas a partir do diálogo entre a Prefeitura de Suzano e a Associação Suzanense de Skate.

Esse trabalho também se expressa nos eventos sediados pelo município como o Skate Jam Suzano e o Girls Skate Jam, que amplia o espaço e a visibilidade das mulheres na modalidade. Somados, os projetos ajudam a conectar novas gerações ao esporte e fortalecem uma cena que permanece ativa ao longo do ano. A qualidade da estrutura ainda permite que a cidade receba competições estaduais, como etapas do Circuito Paulista. 

A pista também recebeu a visita de Bob Burnquist, que doou os quatro últimos obstáculos incorporados ao espaço. Mais do que uma estrutura para campeonatos, o traçado se consolidou como um ponto de encontro da comunidade. O uso frequente, as aulas, os eventos e o cuidado contínuo ajudam a fazer do skate uma atividade presente no cotidiano de Suzano.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, reforçou a importância do local. “É inegável a qualidade do nosso Skate Park e das oportunidades que são ofertadas para os praticantes da modalidade. A parceria com a Associação Suzanense de Skate tem proporcionado que essa estrutura possa garantir atividades permanentes na pista, beneficiando nossa população”, declarou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou o papel do Suzano Skate Park no incentivo ao esporte. “Esse equipamento se tornou uma das atrações do Parque Municipal Max Feffer e recebe muitos skatistas semanalmente, não só de Suzano como de outros municípios. Com as aulas, podemos proporcionar as condições para que os praticantes possam desenvolver suas habilidades e andar com ainda mais segurança. É uma grande satisfação poder contar com uma pista como essa há quase oito anos”, ressaltou.

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