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Jornal Diário de Suzano - 24/09/2026
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Cidades

UBS do Miguel Badra alcança 500 famílias acompanhadas pelo núcleo 'Começar Bem'

Iniciativa da Prefeitura de Suzano acompanha crianças de zero a 3 anos e reúne profissionais para promover o desenvolvimento infantil

24 setembro 2026 - 16h51Por de Suzano
Iniciativa da Prefeitura de Suzano acompanha crianças de zero a 3 anos e reúne profissionais para promover o desenvolvimento infantilIniciativa da Prefeitura de Suzano acompanha crianças de zero a 3 anos e reúne profissionais para promover o desenvolvimento infantil - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Stelina Maria Barbosa, no bairro Cidade Miguel Badra, alcançou, em setembro, a marca de 500 famílias em acompanhamento pelo Núcleo de Desenvolvimento da Primeiríssima Infância (NDPI) “Começar Bem”. A iniciativa da Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, é voltada ao acompanhamento de crianças de zero a 3 anos e busca fortalecer o cuidado desde os primeiros anos de vida, com acompanhamento contínuo e atuação integrada de diferentes profissionais da área da saúde.

O primeiro atendimento ocorreu em 13 de novembro de 2024. O modelo adotado foi idealizado pelo fonoaudiólogo Robson Rodrigues, pela psicóloga Lilian Modesto Delmondes e pela enfermeira Juliana Pereira Tavares de Melo. Atualmente, o trabalho conta também com a participação da psicóloga Thais Oliveira Sousa e equipe administrativa que envolve toda a equipe da UBS. As ações consideram os diferentes aspectos do desenvolvimento infantil e busca identificar precocemente possíveis necessidades de cuidado.

O modelo adotado em Suzano prevê a organização do NDPI nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família (USFs), com uma abordagem interprofissional e longitudinal, utilizando como referência os marcos do desenvolvimento presentes na Caderneta da Criança do Ministério da Saúde. Os marcos são acompanhados periodicamente, permitindo que a equipe observe a evolução e avalie a necessidade de outros encaminhamentos ou estratégias de cuidado. Além disso, durante os atendimentos, as famílias são acolhidas para uma avaliação que considera informações sobre a criança, gestação, parto, contexto familiar e aspectos relacionados ao desenvolvimento.

A estratégia também prevê o acompanhamento mesmo quando não há queixas específicas relacionadas ao desenvolvimento. Dessa forma, o núcleo atua de maneira preventiva, ampliando o olhar dos profissionais da Atenção Primária para as diferentes necessidades apresentadas pelas crianças e suas famílias.

Para o secretário municipal de Saúde, William Harada, a marca alcançada pela unidade representa a consolidação de uma política de cuidado que começa ainda nos primeiros anos de vida. “Chegar à 500 famílias acompanhadas pelo ‘Começar Bem’ mostra a importância de acompanhar a criança desde a primeiríssima infância, com um olhar atento, preventivo e integrado. Cada atendimento representa uma família que teve acesso a escuta, orientação e acompanhamento, fortalecendo o cuidado dentro da Atenção Primária. É um trabalho que valoriza o desenvolvimento infantil e demonstra o compromisso das nossas equipes em oferecer uma saúde cada vez mais humanizada e qualificada”, afirmou.

O trabalho desenvolvido no Miguel Badra também já recebeu reconhecimento institucional. Segundo o estudo elaborado pela equipe, nos primeiros 15 meses de funcionamento do núcleo, a unidade havia alcançado 250 famílias acompanhadas e recebido a condecoração “O SUS que dá certo 2025!”, concedida pela Secretaria Municipal de Saúde. Até fevereiro deste ano, o levantamento apontava 384 famílias acompanhadas e 576 atendimentos infantis, com cobertura superior a 50% das crianças de até 36 meses cadastradas no território.

A experiência também passou por aperfeiçoamentos ao longo de sua implantação. A equipe revisou as ferramentas de acompanhamento e o fluxo assistencial, incorporando novos elementos à prática desenvolvida pela unidade. A experiência também recebeu reconhecimento da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que premiou o Município de Suzano no 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo.

Para o prefeito Pedro Ishi, a iniciativa mostra o compromisso da administração municipal com a população. “Mais do que celebrar um número, estamos reconhecendo um trabalho que coloca as crianças e suas famílias no centro do cuidado. O ‘Começar Bem’ representa esse compromisso de acompanhar cada etapa do desenvolvimento e ampliar, cada vez mais, o acesso a um atendimento qualificado e humanizado”, afirmou o chefe do Poder Executivo suzanense.

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