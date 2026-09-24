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Jornal Diário de Suzano - 24/09/2026
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Diálogo

Representantes de Suzano participam de encontro do Conselho Estadual de Assistência Social

Atividade realizada nesta quarta e quinta-feira (23 e 24/09), em São Paulo, serviu para fortalecer o controle social e aproximar os conselhos municipais do Estado

24 setembro 2026 - 15h54Por de Suzano
Atividade realizada nesta quarta e quinta-feira (23 e 24/09), em São Paulo, serviu para fortalecer o controle social e aproximar os conselhos municipais do EstadoAtividade realizada nesta quarta e quinta-feira (23 e 24/09), em São Paulo, serviu para fortalecer o controle social e aproximar os conselhos municipais do Estado - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

Representantes de Suzano participaram, nesta quarta e quinta-feira (23 e 24/09), do encontro “Conseas/SP em Movimento – Macro VI”, promovido pelo Conselho Estadual de Assistência Social de São Paulo (Conseas/SP), por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), com apoio da Escola de Desenvolvimento Social (Edesp/DFMA).

A atividade foi realizada presencialmente no campus Vergueiro da Universidade Nove de Julho (Uninove), em São Paulo, e teve como objetivo fortalecer o controle social, ampliar a escuta qualificada sobre as realidades e demandas dos territórios e aproximar o Conseas das cidades.

Representando Suzano, participaram o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (Comas), Carlos Araujo, e as conselheiras Vanessa Fernandes, Geralda Gomes de Freitas e Renata Piccolomini. A presença do grupo reforçou a atuação da cidade nas discussões estaduais relacionadas à política de assistência social e ao funcionamento do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

A programação desta quinta-feira contou com a Plenária Ordinária Presencial do Conseas/SP. A atividade integrou uma agenda descentralizada do conselho estadual voltada à aproximação com os municípios e à troca de experiências entre conselheiros, gestores, trabalhadores e demais representantes envolvidos na política de assistência social.

No dia anterior, quarta-feira, também foi realizada uma reunião descentralizada. A programação do encontro contou ainda com a participação do assistente social e professor de História Wagner Carneiro de Santana, mestre e doutorando em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Com 25 anos de experiência profissional nas áreas de assistência social e educação, o palestrante atua em organizações da sociedade civil e no poder público e desenvolve estudos e pesquisas relacionados a políticas sociais, gestão pública, assistência social, democratização, controle social, monitoramento e avaliação.

Para o presidente do Comas de Suzano, a participação em atividades promovidas pelo conselho estadual contribui para ampliar o diálogo e fortalecer a atuação dos representantes municipais. “Participar de um espaço como esse é importante para a relação entre Suzano, os demais municípios e o conselho estadual. A troca de experiências permite conhecer diferentes realidades, compartilhar práticas e aumentar a participação e o controle social na construção das políticas de assistência social”, afirmou Carlos Araujo.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, Geraldo Garippo, ressaltou a importância da participação dos representantes do município nas discussões relacionadas à política de assistência social. Segundo ele, o diálogo entre as diferentes instâncias contribui para o fortalecimento das ações desenvolvidas no âmbito do Suas. “Esses espaços de diálogo são importantes para que os municípios possam compartilhar experiências, apresentar suas demandas e acompanhar as discussões que envolvem a política de assistência social. A participação de Suzano fortalece a integração com o Estado e com outros municípios e contribui para o aprimoramento contínuo das ações voltadas à população”, afirmou o chefe da pasta.

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