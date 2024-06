Preço médio da gasolina na região é de R$ 5,60

O preço médio de um litro da gasolina comum no Alto Tietê é de R$ 5,60, de acordo com o levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

As cidades que constam na pesquisa feita pela agência são Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Poá.

O levantamento foi realizado na semana dos dias 26 de maio e 1 de junho. Na semana anterior, dos dias 19 a 25 de maio, o preço médio na região foi de R$ 5,59, o que significa que foi mantida uma estabilidade.

Em Suzano, o valor médio do litro da gasolina comum é de R$ 5,55, o mais baixo do Alto Tietê. O preço mais baixo encontrado na cidade foi R$ 4,97, enquanto o mais alto foi R$ 6,29. A ANP fez a pesquisa em 10 postos do município.

Mogi das Cruzes tem a maior média entre as quatro cidades da região, com R$ 5,65 por litro da gasolina comum. O preço mais alto encontrado em Mogi foi R$ 5,99 e o mais baixo R$ 5,39. A pesquisa também foi feita em 10 postos.

Em Itaquaquecetuba, o preço médio do litro da gasolina é R$ 5,63. O valor máximo encontrado foi R$ 6,37 e o mínimo foi R$ 4,79. 10 postos participaram da pesquisa da ANP.

Poá teve um preço médio do litro de gasolina em R$ 5,60, tendo como preço mais alto R$ 6,09 e mais baixo R$ 5,37. A cidade teve menos postos no levantamento: seis.