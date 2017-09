Preços das cestas básicas variam 255% com diferença de até R$ 97 em mercados suzanenses

A variação dos preços de cestas básicas chega a 255,26% nos estabelecimentos de Suzano. O maior valor encontrado foi de R$ 135, em um projeto que conta com 32 itens. O mais barato é o kit simples do Atacadão, que custa R$ 38 e conta com nove produtos. A diferença de preço entre as duas cestas é de R$ 97,90.

Apenas três estabelecimentos comercializam as cestas no município, já que atualmente os cartões de ticket alimentação têm substituído gradualmente o costume de consumo. O público alvo desta clientela de consumidores é formado por empresas, que ainda repassam os kits em grande escala aos funcionários, e pessoas e entidades que realizam doações às famílias carentes.

No supermercado Nagumo o foco são as cestas prontas, montadas pela própria loja. Por isso conta com dois tipos: a grande de R$ 135 e a pequena de R$ 71,99. Por mês, o estabelecimento chega a vender 250 unidades, entre grandes e pequenas. É o que explica o gerente Jaldo Ferreira. "Muita gente compra, não para si, mas para fazer doações e também para complemento aos funcionários. O período de maior venda é entre outubro e dezembro, junto com as cestas especiais de natal. Quando é para comprar para a própria família, o cliente é seletivo. Prefere fazer pesquisa dos produtos unitários, a fim de sair economicamente viável", disse. Além disso, a loja também prepara cesta sob encomenda, basta apresentar a lista de produtos que em até 24 horas o kit está pronto para retirada.

O Atacadão trabalha com a revenda de cestas fabricadas por um fornecedor, por isso não tem contato com os produtos, nem escolhe as marcas que serão incluídas no pacote. O estabelecimento oferece três kits, que varia de acordo com a quantidade de itens, com preços de R$ 38, R$ 48,90 e R$ 89,90. O supermercado D'Avó apresenta um único modelo padrão no valor de R$ 84,90. Basicamente, os conjuntos contemplam açúcar, arroz, café, farinha de trigo, feijão carioca, espaguete, óleo de soja e sal refinado; Podendo haver variações, como o fornecimento de pacotes de biscoito, extrato de tomate, farinha de mandioca, goiabada, sardinha e ervilhas em lata.

A equipe de reportagem do DS ainda visitou os supermercados Primos, Maktub e Assai, os quais não comercializam o artigo. A utilização dos tickets alimentação já se sobressai em comparação ao consumo das cestas oferecida pelas empresas aos funcionários. Isso porque os cartões conferem poder de escolha dos gastos. O operador químico Ailton Purificação utiliza o ticket recebido pela esposa para realizar as compras de casa. "Prefiro comprar os produtos, porque tem coisa que vem na cesta e a gente não usa, como fubá. Não estamos acostumados com algumas marcas desconhecidas", apontou. Já a cozinheira Roseli Ferreira recebe o kit da empresa onde trabalha e vai ao mercado apenas para comprar frutas e verduras frescas. "A cesta dá para livrar o mês, há cinco anos recebo os produtos equivalentes a R$ 120. Até que vem bastante coisa, como achocolatado, leite em pó, leite condensado e papel higiênico".