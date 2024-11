Prefeito de Suzano é homenageado por gestões à frente do Condemat+

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, foi homenageado durante a noite da última segunda-feira (25/11) pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) por conta da atuação nos anos de 2018, 2019 e 2021, período em que presidiu o consórcio. A premiação enalteceu os diversos feitos obtidos pelo chefe do Poder Executivo suzanense junto aos demais prefeitos que integram o grupo. A cerimônia ocorreu no Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe), no bairro Nova Mogilar, em Mogi das Cruzes.

Entre as atuações de destaque durante os três anos como presidente do consórcio estão o enfrentamento à pandemia de coronavírus (Covid-19), marcado pela união das cidades que compõem o Condemat+ que resultou na vinda de vacinas e leitos nos hospitais da região; a visita à China, em 2019, que teve como objetivo estabelecer relações entre o país asiático, Suzano e o Alto Tietê para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos; as discussões acerca da aprovação do “ICMS Ambiental”, de promoção ao desenvolvimento sustentável mediante reorientação dos valores de repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços; a conquista da Residência Terapêutica para a cidade; e também pelo “Prêmio Estratégias ODS Brasil” na categoria “Órgãos Públicos” com o projeto Recicla Cidade, desenvolvido em março de 2021 e que tem como premissa ampliar a coleta seletiva na região e aumentar o protagonismo dos catadores de materiais recicláveis no Alto Tietê, fornecendo para este público a capacitação necessária para atuar como agentes ambientais.

O chefe do Poder Executivo municipal lembrou dos desafios enfrentados ao longo da gestão. “Fico muito feliz em receber esse prêmio que encerra com chave de ouro um grande período da minha vida. Ao longo dos últimos anos pude contribuir de forma significativa com esse consórcio e compartilhar ideias com os demais prefeitos da nossa região. O sentimento é de dever cumprido”, declarou Ashiuchi.

Destaque

Além da homenagem ao prefeito, o Condemat+ também agraciou a Secretaria Municipal de Educação com o selo de participação no “1º Inova Educação”, aos melhores projetos inscritos pelas redes municipais na temática “Alfabetização na Idade Certa”.

A iniciativa intitulada “Minhas histórias, nossas histórias”, da Escola Municipal Chácara Duchen, da Vila Ipelândia, ficou entre as semifinalistas de premiação, trazendo o universo literário e as histórias de vida das pessoas envolvidas para o dia a dia da escola de forma frequente e intencional, livre e dirigida, sendo considerada uma experiência exitosa quanto à alfabetização de crianças da rede municipal de ensino.

A escolha pelos projetos premiados foi realizada por uma comissão formada por coordenadores dos cursos de Pedagogia de instituições de ensino da região. As iniciativas foram distribuídas em dois grupos, sendo um com municípios de até 100 mil habitantes e outro acima de 100 mil, e cada grupo teve um projeto premiado.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, agradeceu pelo reconhecimento aos projetos promovidos pela pasta. “Isso ocorreu graças ao grande trabalho de incentivo à leitura na educação infantil e também realizado pelos alfabetizadores do ensino fundamental. Nos sentimos lisonjeados de termos sido escolhidos entre tantas cidades que compõem o Condemat e diante de tantos projetos importantes para nossa região”, declarou o chefe da pasta.

Além do prefeito e do secretário Bassini, prestigiaram as premiações a primeira-dama Larissa Ashiuchi; o presidente do Conselho Nacional da Educação, Cesar Callegari; os secretários municipais Paulo Pavione (Comunicação Pública), Alex Santos (Governo) e Itamar Viana (Planejamento e Finanças); e os prefeitos Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos), Vanderlon Gomes (Salesópolis), Caio Cunha (Mogi das Cruzes), Luís Camargo (Arujá), Gustavo Henric Costa, o Guti (Guarulhos), Walid Hamid, o Aladim (Mairiporã) e Eduardo Boigues (Itaquaquecetuba).

Da equipe da Secretaria de Educação estiveram a gestora estratégica da pasta, Renata Priscila; a assistente técnica do ensino fundamental, Rosângela Andriatti; a assistente técnica do ensino infantil, Maria Lucia Garijo; a diretora de Departamento, Maria de Lurdes Masieiro; além de docentes que integram a pasta.