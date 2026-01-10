Prefeito vistoria construção do Centro de Bem-Estar Animal

O prefeito Pedro Ishi realizou, nesta sexta-feira (09/01), uma vistoria técnica na obra do futuro Centro de Bem-Estar Animal, equipamento que está sendo construído em uma área anexa ao Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), e que será a primeira unidade pública de Suzano voltada exclusivamente ao cuidado de pets. A previsão é de que o espaço - que teve o projeto iniciado na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi - seja entregue no primeiro semestre deste ano, ampliando o atendimento e proteção animal na cidade.

Além de Ashiuchi, a visita contou com as presenças do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; do secretário de Meio Ambiente, André Chiang; do secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione; e de técnicos da prefeitura que acompanham a execução da obra. O investimento total é de R$ 1.288.608,11, sendo R$ 600 mil provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Marcio Alvino, intermediada pelo vereador Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt, e o restante custeado com recursos municipais.

Com 346 metros quadrados de área construída, o Centro de Bem-Estar Animal contará com clínica veterinária, recepção, salas de atendimento e cirurgia, possibilitando a realização de procedimentos de baixa e média complexidade. O espaço também terá gatil e um abrigo com capacidade para cerca de cem pets, além de oferecer serviços como castrações, vacinações e algumas cirurgias.

O ex-prefeito ressaltou a relevância regional da iniciativa. “Suzano está se tornando referência ao investir em uma política pública moderna de bem-estar animal. Esse tipo de equipamento melhora a qualidade de vida não só dos animais, mas de toda a população, porque contribui para o controle populacional e para a prevenção de doenças”, destacou Rodrigo Ashiuchi.

A obra está sendo executada pela empresa Fort Service Company & Construtora Eireli, vencedora do processo licitatório. Quando concluído, o equipamento deverá se tornar um dos principais pilares das políticas de proteção animal em Suzano, ampliando o acesso da população aos serviços veterinários na cidade.

Responsável pelo acompanhamento das frentes de trabalho, o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos explicou que a obra segue dentro do cronograma previsto. “A empresa executora vem cumprindo todas as etapas com rigor técnico. Estamos atentos aos prazos e à qualidade da construção para que a população receba um espaço seguro, funcional e durável”, garantiu Samuel Oliveira.

Já o secretário de Meio Ambiente enfatizou o caráter educativo e social do novo centro. “Além do atendimento clínico, o equipamento vai nos permitir ampliar ações de conscientização sobre guarda responsável, adoção e cuidados com os animais. É uma política pública completa, que une saúde, meio ambiente e cidadania”, afirmou André Chiang.

Durante a vistoria, o prefeito Pedro Ishi destacou que o novo equipamento representa um avanço histórico para Suzano. “Estamos dando um passo muito importante no cuidado com os animais e na promoção da saúde pública. O Centro de Bem-Estar Animal vai garantir atendimento digno, com estrutura adequada para procedimentos veterinários, além de fortalecer as ações de proteção e responsabilidade com os pets da nossa cidade”, afirmou o chefe do Executivo.