Prefeito vistoria reta final de pavimentação no Jardim Amazonas e avanço das obras no Recanto Feliz

O prefeito Pedro Ishi esteve no distrito de Palmeiras na manhã do último sábado (01/08) para vistoriar as obras que estão garantindo pavimentação em ruas dos bairros Jardim Amazonas, Vila Real Santista e Jardim Recanto Feliz. Os trabalhos nas vias das duas primeiras localidades já entram em sua fase final, enquanto os serviços programados para a terceira alcançam 50% de conclusão.

No Jardim Amazonas e na Vila Real Santista, houve acompanhamento da aplicação de asfalto na rua Felício Moreira, que complementa as atividades que já foram finalizadas nas ruas José Rangel, Daniela Varjão e Geralda Maria Conceição. Ainda nesta semana, é prevista a conclusão das intervenções que estão proporcionando a mesma transformação na rua Perimetral II.

O projeto está sendo executado em uma área total de 5.160 metros quadrados (m²) de vias, contemplando ações de drenagem pluvial, implantação de 1.650 metros de guias e sarjetas e melhorias estruturais em 869 metros de extensão, por meio de um investimento de R$ 1,2 milhão.

Com o fim desta etapa, a prefeitura ainda garantirá a revitalização da praça que fica entre as ruas Benedito de Lima Franco, José Rangel e Felício Moreira. As vias pavimentadas ainda receberão serviços de zeladoria, iluminação e sinalização.

Recanto Feliz

No Jardim Recanto Feliz, o chefe do Executivo esteve na rua Professor Orlando Campos Silva, onde já foram concluídas ações relacionadas à troca de solo e colocação de guias, que antecedem o início da preparação da base. As mesmas atividades têm sido executadas nas ruas João Paulo Marcolino e Helena de Campos Silva, para que as vias possam estar aptas a receberem o asfalto.

Ao longo deste mês, assim que as obras no Recanto Feliz forem concluídas, as equipes proporcionarão os serviços relacionados à construção de guias, sarjetas, base e sub-base na travessa Crispim Adelino Cardoso, na Vila Júlia; e na rua Manaus, no Parque Mirim. Contando as cinco vias, será garantida pavimentação em 600 metros de extensão, com investimento de R$ 672.358,00.

Outros bairros

No último mês de julho, também foram iniciados os serviços que vão garantir pavimentação de 730 metros da rua Geraldo Miranda, no bairro Chácara Estância Paulista, após serem finalizadas as etapas preparatórias, que incluem construção de guias e sarjetas, implantação de drenagem subterrânea, preparação da sub-base e da base.

Há pouco mais de um mês, as obras de pavimentação também começaram no Parque Alvorada, para contemplar as ruas Independência, Liberdade e Palácio, a partir de um investimento de R$ 1.894.200,00, que garantirão ainda implantação de sistema de drenagem pluvial, troca de solo, construção de guias e sarjetas e aplicação do pavimento asfáltico.

Também no início deste semestre, as mesmas intervenções começaram no Parque Astúrias para beneficiar as ruas João Fernandes de Almeida, João Mendes Filho, Masao Sakamoto, Genézio José Mathias da Silva e Estelita Fernandes de Souza. O projeto prevê construção de guias e sarjetas, base, sub-base e obras de drenagem, que antecederão a etapa final de pavimentação, com o piso intertravado que será instalado nas vias, a partir de um investimento de R$ 2,2 milhões.

Neste bairro, a prefeitura já havia garantido, no ano passado, a entrega das obras de pavimentação com piso intertravado que foram implementadas na rua Marija Asakeviciene Mendes, por meio de um investimento de R$ 748.178,21, necessário para conclusão de todas as etapas planejadas neste acesso, com serviços preliminares que incluíram reforço de solo e base de brita com rachão.

No final de junho deste ano, foi confirmada a autorização para o início de pavimentação da rua Antônio Binotti, no Jardim Belém. A intervenção contemplará aproximadamente 500 metros de extensão da via, com implantação de pavimento asfáltico, guias e sarjetas.

Também seguem em andamento as obras de infraestrutura viária no Parque Heroísmo, que beneficiarão as ruas Benedito Mário, Oliveira de Carvalho, Antonio Benedito Candido e rua Dez. A pavimentação acontecerá em uma área de 3.697,15 metros quadrados (m²), com execução de guias e sarjetas numa extensão de 814,61 metros e de sarjetão numa área de 142,58 m²; além de instalação de tubos de concreto para o sistema de drenagem em 484,50 metros. Ainda serão instaladas 24 unidades de bocas de lobo duplas e reformadas outras cinco por meio de um investimento R$ 3.430.126,00.

As vias que estão recebendo pavimentação se integram àquelas que já passaram por requalificação asfáltica, do bairro Vila Fátima. Nesta localidade, foram contempladas as ruas Rinyasu Sugimura, São Jorge, Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Julia, Santa Adriana, Santa Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Santo Anastácio, São Francisco de Assis, São Paulo e São Marcos. Além da aplicação da nova capa asfáltica, os serviços incluíram melhorias no sistema de drenagem, guias e sarjetas, com um investimento superior a R$ 4,9 milhões.

UPA

As ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população, que estão sendo proporcionadas a partir das obras de pavimentação, serão reforçadas com a chegada da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeiras, que está sendo construída na rua Crispin Adelino Cardoso, 137, no Recanto Feliz.

O equipamento, que tem previsão de entrega para o primeiro semestre do próximo ano, terá capacidade para realizar 12 mil atendimentos mensais, oferecendo serviços de urgência e emergência em uma estrutura moderna, ampla e adequada às normas técnicas da área da saúde.

O prefeito destacou que todas essas obras mudarão a realidade dos moradores de Palmeiras. “Estamos proporcionando uma transformação completa nas condições de deslocamento dos bairros da região sul, com a chegada da pavimentação em localidades cujas ruas ainda não tinham recebido asfalto. Para complementar esse pacote de entregas, a população ainda vai ganhar uma UPA moderna, para qualificar os serviços de saúde também”, ressaltou Pedro Ishi.