Suzano conquista prêmios estaduais por iniciativas de planejamento urbano

A Prefeitura de Suzano conquistou dois reconhecimentos na “Premiação Boas Práticas CAU/SP 2026”, promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo (CAU/SP). Os trabalhos apresentados pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação foram premiados na modalidade Escala Urbana/Regional.

O programa “Suzano + Praças” conquistou a segunda colocação geral da modalidade. A iniciativa é coordenada pelo diretor de Projetos da pasta, Ricardo Hatiw Lu, em parceria com o projeto de extensão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, liderado pelos professores Matheus de Vasconcelos Casimiro e Eliene Correa Coelho. Durante esse período de parceria, foram desenvolvidas oficinas com crianças da rede municipal para reunir desejos e vontades para as praças do município. O programa tem como objetivo promover a implantação e a revitalização de espaços públicos de convivência em diferentes regiões do município.

Já os “Planos de Bairros Piloto”, desenvolvidos pela administração municipal em parceria com o escritório Casa Cidade, receberam menção honrosa. O trabalho é coordenado pela diretora de Planejamento Territorial, Eliene Corrêa Coelho, e busca aproximar o planejamento territorial da vida cotidiana das pessoas, formulando propostas de melhorias para os bairros a partir da experiência dos próprios moradores que foram coletadas a partir de um processo de escuta com a população.

Os dois projetos foram desenvolvidos pela secretaria, liderada por Elvis Vieira, e integram iniciativas lançadas em 2025. Desde então, os trabalhos vêm sendo aprimorados pelas equipes municipais com objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida.

A premiação promovida pelo CAU/SP busca reconhecer e ampliar a visibilidade de práticas profissionais e institucionais que evidenciem o papel estratégico da Arquitetura e do Urbanismo na formulação de políticas, projetos e ações de interesse público. A edição de 2026 tem como tema “Mudanças Climáticas e Adaptabilidade”, valorizando iniciativas relacionadas à sustentabilidade, à adaptação urbana e à construção de territórios mais resilientes.

Os resultados foram divulgados oficialmente pelo conselho no fim de julho. A entrega dos reconhecimentos ocorrerá na noite desta sexta-feira (07/08), em São Paulo, durante a 3ª Conferência Estadual de Arquitetos, que também contará com uma mostra dos trabalhos premiados.

Projetos

Além das duas iniciativas apresentadas pela Prefeitura de Suzano, outros dois projetos relacionados ao município também foram reconhecidos pela premiação. Os trabalhos foram desenvolvidos como conclusão do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e orientados pela professora da instituição e diretora municipal de Planejamento Territorial, Eliene Corrêa Coelho.

O estudante Fernando Domingues conquistou o primeiro lugar estadual na categoria Arquitetura da Paisagem. O projeto propõe a estruturação de áreas verdes periféricas de Suzano, incluindo o Parque Municipal Max Feffer e a área do rio Guaió.

A estudante Isabela Guerreiro recebeu destaque no tema Mudanças Climáticas, dentro da categoria Planejamento Urbano e Regional. O trabalho pesquisa os impactos das alterações climáticas e propõe reestruturação da paisagem de Suzano a partir de quatro escalas, tomando como ponto de partida o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA).

Eliene destacou que os reconhecimentos demonstram a importância da aproximação entre o planejamento municipal e a produção acadêmica. “Esses resultados mostram como o estudo técnico, a pesquisa e o planejamento podem contribuir diretamente para enfrentar os desafios das cidades. É uma satisfação acompanhar trabalhos que olham para Suzano, reconhecem as características do nosso território e apresentam propostas voltadas à sustentabilidade e à qualidade de vida da população”, declarou.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação ressaltou o trabalho desenvolvido pelas equipes envolvidas nos dois projetos. “Receber dois reconhecimentos estaduais demonstra a qualidade e a seriedade do trabalho que vem sendo desenvolvido pela secretaria. São iniciativas construídas por equipes comprometidas, que unem conhecimento técnico, planejamento e atenção às necessidades da população. Essa conquista valoriza nossos profissionais e fortalece o compromisso de seguirmos planejando uma Suzano mais organizada, sustentável e preparada para o futuro”, afirmou Elvis Vieira.

O prefeito Pedro Ishi celebrou as premiações e destacou a importância das iniciativas para o desenvolvimento do município. “É um grande orgulho ver Suzano sendo reconhecida por projetos que estão transformando nossos espaços e ajudando a planejar o futuro da cidade. Essas premiações mostram que estamos no caminho certo, trabalhando com responsabilidade, inovação e uma visão atenta às necessidades de cada região. Parabenizo todos os profissionais, parceiros, professores e estudantes envolvidos nessa importante conquista”, finalizou.