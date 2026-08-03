Saúde promove ações de incentivo ao aleitamento materno durante 'Agosto Dourado'

A Secretaria de Saúde de Suzano promoverá ao longo do mês uma programação especial em alusão ao “Agosto Dourado”, campanha nacional de conscientização e incentivo ao aleitamento materno. As atividades começam nesta terça-feira (04/08) e ocorrerão em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) distribuídas por diferentes regiões da cidade, tendo como foco a promoção, a proteção e o apoio à amamentação, por meio de palestras, rodas de conversa e ações educativas destinadas a gestantes, puérperas e familiares.

A iniciativa busca ampliar o acesso da população a informações qualificadas sobre os benefícios para o desenvolvimento infantil e para a saúde da mulher. Durante a programação, as equipes das unidades abordarão temas como a importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, sua continuidade até os dois anos ou mais, técnicas para uma amamentação adequada, superação das principais dificuldades enfrentadas pelas mães e a relevância da rede de apoio familiar no processo.

Além dessa campanha, algumas unidades também vão abordar os riscos do tabagismo. O assunto ganha evidência principalmente neste mês, já que em 27 de agosto é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Nos postos, as atividades terão início nesta terça, com palestra às 8h30, na USF Manoel Evangelista Oliveira, no Jardim São José. Já a USF Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista, também vai tratar, por meio de palestra, sobre o “Agosto Lilás”, campanha de combate à violência contra a mulher. Toda a programação em agosto contará com a participação de equipes multiprofissionais, incluindo médicos, nutricionistas, enfermeiros e palestrantes convidados.

Para o secretário municipal de Saúde, William Harada, a campanha representa uma oportunidade de fortalecer políticas públicas voltadas aos primeiros anos de vida e ao cuidado integral das famílias. "O aleitamento materno é um dos pilares para a promoção da saúde infantil e também traz inúmeros benefícios para as mães. Por isso, investir em ações educativas e aproximar essas orientações da população é fundamental para estimular a amamentação, esclarecer dúvidas e oferecer acolhimento às famílias. Também teremos ações paralelas sobre tabagismo e violência contra a mulher. Isso mostra nosso compromisso e sensibilidade com a população", destacou.

Programação das ações do ‘Agosto Dourado’ e atividades paralelas nas USFs:

• 04/08 (terça-feira) – 8h30

Local: USF Jardim São José

Ação: Palestra em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo

• 05/08 (quarta-feira) – 8h30

Local: USF Jardim Revista

Ação: Atividade do Agosto Lilás (conscientização sobre a violência contra a mulher)

• 05/08 (quarta-feira) – 10 horas

Local: USF Vila Fátima

Ação: Atividades educativas de incentivo, proteção e apoio ao aleitamento materno

• 14/08 (sexta-feira) – 10 horas

Local: USF Dr. Eduardo Nakamura

Ação: Atividades educativas sobre aleitamento materno

• 14/08 (sexta-feira) – 14 horas

Local: USF Jardim Europa

Ação: Educação em saúde, acolhimento e orientação sobre a importância do aleitamento materno

• 17/08 (segunda-feira) – 9 horas

Local: USF Jardim Maitê

Ação: Promoção e incentivo ao aleitamento materno com equipe multiprofissional

• 18/08 (terça-feira) – 9 horas

Local: USF Vila Amorim

Ação: Incentivo ao aleitamento materno e promoção da saúde materno-infantil

• 19/08 (quarta-feira) – 8h30

Local: USF Jardim Revista

Ação: Palestra de conscientização sobre o Agosto Dourado e combate ao fumo

• 20/08 (quinta-feira) – 9 horas

Local: USF Jardim Suzanópolis

Ação: Semana Mundial da Amamentação

• 20/08 (quinta-feira) – 10 horas

Local: USF Jardim Brasil

Ação: Promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno

• 25/08 (terça-feira) – 9 horas

Local: Recanto São José

Ação: Palestra de conscientização sobre o “Agosto Dourado”

• 25/08 (terça-feira) – 10h30

Local: USF Jardim Ikeda

Ação: Ações educativas de incentivo e apoio ao aleitamento materno

• 27/08 (quinta-feira) – 9 horas

Local: USF Jardim Suzanópolis

Ação: Atividade em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo

• 28/08 (sexta-feira) – 10 horas

Local: USF Jardim do Lago

Ação: Incentivo ao aleitamento materno e promoção da saúde materno-infantil

• 28/08 (sexta-feira) – 14 horas

Local: USF Jardim São José

Ação: Educação em saúde voltada ao fortalecimento da cultura da amamentação