Pavimentação chega a ruas do Jardim Recanto Feliz, Vila Júlia e Parque Mirim

O plano de pavimentação que está sendo executado pela Prefeitura de Suzano avançará no distrito de Palmeiras, trazendo mais melhorias para a população. A nova etapa do trabalho alcançará três vias do bairro Jardim Recanto Feliz, uma na Vila Júlia e outra no Parque Mirim. O prefeito Pedro Ishi visitou o local nesta noite de terça-feira (21/07) e conversou com os moradores sobre as intervenções.

Previstas para terminar ainda neste semestre, as melhorias levarão asfalto para as ruas Professor Orlando Campos Silva, João Paulo Marcolino e Helena de Campos Silva, no bairro Jardim Recanto Feliz; a Travessa Crispim Adelino Cardoso, na Vila Júlia; e a rua Manaus, no Parque Mirim, totalizando 600 metros de extensão, com investimento de R$ 672.358,00.

O cronograma de ações prevê a construção de guias, sarjetas, base e sub-base, que antecederão a etapa final de pavimentação. O trabalho será complementado com os serviços de zeladoria, sinalização e iluminação, que garantirão mais qualidade de vida e segurança para todos que trafegam pelos bairros.

As ações neste conjunto de vias integram o pacote de aprimoramento que está alcançando diferentes bairros desta e das outras regiões da cidade. Na primeira semana de julho, o trabalho começou tanto no Parque Alvorada, para contemplar as ruas Independência, Liberdade e Palácio, como no Parque Astúrias, beneficiando as ruas João Fernandes de Almeida, João Mendes Filho, Masao Sakamoto, Genézio José Mathias da Silva e Estelita Fernandes de Souza.

No final de junho, foi confirmada a autorização para o início de pavimentação da rua Antônio Binotti, no Jardim Belém e, no mês de maio, tiveram início intervenções nas ruas Felício Moreira, José Rangel, Perimetral II, Daniela Varjão e Geralda Maria Conceição, nos bairros Jardim Amazonas e Vila Real Santista. Também seguem em andamento as obras de infraestrutura viária no Parque Heroísmo, que beneficiarão as ruas Benedito Mário, Oliveira de Carvalho, Antonio Benedito Candido e rua Dez.

Para a região norte, foi confirmada recentemente a pavimentação com bloquetes intertravados na avenida Deputado José de Souza Candido, no Jardim Gardênia Azul Gleba II. Nesta localidade, já estão em andamento as obras da rua Guilherme Garijo, importante ligação entre Suzano e Mogi das Cruzes, que receberá requalificação completa dos 3,69 quilômetros da via nos dois sentidos. Esta via é considerada estratégica para a ligação com a cidade vizinha, atendendo também bairros como Jardim São José, Jardim São Bernardino e Jardim Graziela.

Para a melhoria dos deslocamentos na região central, têm sido executadas, desde maio, intervenções no bairro Vila Urupês, com aplicação da camada asfáltica no trecho da rua Ipês que fica entre a avenida Brasília e a rua Biotônico. O projeto contempla um trecho de 1,1 quilômetro da via, chegando até a rua Ivan Fleury Meireles, incluindo ainda a requalificação de um trecho de 352 metros da rua Jeca Tatu e melhorias no sistema de drenagem das ruas Guilherme, Ipês e da avenida Taiaçupeba.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que as atividades têm promovido uma grande transformação na mobilidade do município. “Estamos atuando em muitas vias de Palmeiras e ruas estratégicas de outras regiões, para concluir todas as frentes necessárias antes da pavimentação. A população terá um ganho significativo com ações que serão executadas”, ressaltou o titular da pasta.

A pavimentação que chega a esta região vai mudar também a vida dos moradores, como a de Vilma Cardoso, a anfitriã que recebeu o prefeito para o anúncio. Como também a dos irmãos Antônio Sebastião dos Santos e Manuel Sebastião dos Santos, que moram no bairro a mais de 60 anos. "Meu irmão já tem 95 anos e ele está em cadeira de rodas. Com a pavimentação anunciada pelo prefeito Pedro Ishi, sei que será uma melhoria que vai permitir que ele possa se locomover melhor pelas ruas da região. É uma grande conquista", disse Antônio Sebastião.

O vereador Leandro Alves de Faria, o Leandrinho, ressaltou a parceria com a prefeitura que garantiu mais esta intervenção que mudará a vida da população. "Em parceria com a prefeitura, realizamos algumas intervenções, mas o asfalto era a principal demanda. Esta será uma realização muito importante para os moradores".

O prefeito, por sua vez, afirmou que o plano de pavimentação está alcançando toda a cidade. “Finalizamos o primeiro semestre iniciando obras de pavimentação e começamos o segundo semestre avançando em novos projetos. Temos a satisfação de chegar no Jardim Recanto Feliz, na Vila Júlia e no Parque Mirim para reforçar nosso compromisso com esta localidade, assim como temos feito com tantos outros bairros do município”, declarou Pedro Ishi.