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Jornal Diário de Suzano - 22/07/2026
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Mogi

Em Mogi das Cruzes, Rodrigo Ashiuchi se reúne com Eduardo Ota e lideranças

Reunião contou com o vereador Vitor Emori e com Sadao Sakai, fortalecendo o diálogo em prol da cidade e da região

22 julho 2026 - 08h34Por da Reportagem Local
Reunião contou com o vereador Vitor Emori e com Sadao Sakai, fortalecendo o diálogo em prol da cidade e da regiãoReunião contou com o vereador Vitor Emori e com Sadao Sakai, fortalecendo o diálogo em prol da cidade e da região - (Foto: Divulgação/Rodrigo Ashiuchi)

O ex-prefeito de Suzano e pré-candidato a deputado estadual, Rodrigo Ashiuchi, participou na noite da última segunda-feira (20/07) de um encontro de lideranças no bairro do Socorro, em Mogi das Cruzes. Organizada pelo vereador Eduardo Ota, a atividade reuniu cerca de 50 pessoas em um momento de diálogo, troca de experiências e fortalecimento de parcerias em favor do desenvolvimento regional.

O encontro também contou com a presença do vereador Vitor Emori e de Sadao Sakai, importante liderança mogiana que atualmente administra a secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico. Ainda participaram da reunião representantes de diferentes segmentos da sociedade.

Responsável pela organização do encontro, Eduardo Ota ressaltou a parceria construída ao longo dos anos com Rodrigo Ashiuchi e destacou sua trajetória na administração pública. "Sei da competência de Ashiuchi e a forma séria como sempre conduziu a gestão pública. Rodrigo fez um excelente trabalho por onde passou e essa parceria é importante para que Mogi das Cruzes continue crescendo e fortalecendo toda a nossa região", afirmou.

Sadao Sakai relembrou o período em que atuou ao lado de Ashiuchi em Suzano, destacando importantes conquistas para o município, entre elas a manutenção da então Santa Casa, atualmente Hospital e Maternidade de Suzano (HMS). "Conheço muito bem o trabalho e o compromisso do Rodrigo. Tenho certeza de que ele é a pessoa certa, preparada para os próximos desafios e para contribuir com Mogi das Cruzes, Suzano e todo o Alto Tietê", declarou.

Vitor Emori também reforçou a relevância da união das lideranças regionais. "Com Ashiuchi, Suzano cresceu muito, e quem compara sabe disso. A gestão que ele realizou e toda a parceria construída junto ao Sadao nos dão a certeza de que Rodrigo Ashiuchi será uma representatividade indispensável para toda a nossa região", destacou.

Ao agradecer a recepção, Rodrigo Ashiuchi ressaltou a importância do diálogo e da construção coletiva. "Os vereadores Eduardo Ota e Vitor Emori, assim como o Sadao Sakai, já são meus companheiros de caminhada. Ninguém faz nada sozinho, e fico muito feliz em contar com pessoas comprometidas com o futuro da nossa região. Agradeço a acolhida em Mogi das Cruzes, cidade que também tenho raízes e que segue avançando com o trabalho da Câmara Municipal e da prefeita Mara Bertaiolli. Seguiremos unidos, fortalecendo parcerias e trabalhando para ampliar as oportunidades de desenvolvimento para o Alto Tietê", concluiu.

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