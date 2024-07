Prefeitos e deputados da região comentam atentado contra Trump

O atentado contra o ex-presidente e atual candidato Republicano à presidência dos Estado Unidos, Donald Trump, no último sábado, gerou repercussão entre os políticos do Alto Tietê. Prefeitos e deputados comentaram sobre o ocorrido com preocupação.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, comentou que acompanha o ocorrido “com preocupação”.

Ele reforçou a importância da democracia. “Todo e qualquer ato de violência deve ser veementemente repudiado. Que a democracia prevaleça sempre!”, disse.

O prefeito de Mogi, Caio Cunha, comentou também. Segundo reforçou a importância da democracia, que é o único meio pelo qual podemos nos expressar, sem opressão.

“Ela cria um espaço de diálogo entre posicionamentos que muitas vezes podem ser opostos”.

Caio Cunha fala ainda sobre o respeito pelo próximo dentro da política.

“O respeito e a cumplicidade devem ser preservados no campo político. O que foge disso não se torna um risco apenas para um lado, mas para toda a nação”.

Ele ainda reforça que na política não existem inimigos. “Momentos como este nos lembram que no campo político não há inimigos; cada um possui seu ponto de vista e tem o direito de dizê-lo sem ferir os outros e sem ser ferido”.

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues, também usou as redes sociais para comentar sobre o atentado.

“Lamentável um atentado a vida. A democracia deve ser respeitada em qualquer lugar em qualquer momento”, disse. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, que tem o Alto Tietê como um dos seus principais redutos políticos, também lamentou o atentado.

“Ataques como esse são uma afronta à democracia e não podem ser tolerados. A violência política ameaça a liberdade e a justiça, pilares fundamentais de uma sociedade democrática”.