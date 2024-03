Prefeitos entregam 36 escolas desde 2021, mas veem demanda por vagas aumentar a cada ano

Os prefeitos das cidades região inauguraram, juntos, 36 escolas desde o início deste mandato em 2021. No entanto, a cada ano eles veem a demanda por vagas aumentar. Há déficit, por exemplo, de creches.

O número é referente a creches e escolas de ensino básico ou ensino fundamental.

Os dados são das cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Arujá e Biritiba Mirim. Poá, Salesópolis e Santa Isabel não responderam aos questionamentos até o final desta reportagem.

A Prefeitura de Suzano informou que foram implantadas duas unidades de educação infantil próprias: a Escola Municipal Professora Ana Maria Barbosa Garcia, no Parque Maria Helena; e a Escola Municipal Tomi Ashiuchi, no Jardim Saúde. As unidades foram inauguradas em janeiro e fevereiro de 2023, respectivamente.

Foram abertas, também, 11 creches conveniadas, sendo quatro na Cidade Miguel Badra, duas na Vila Urupês e uma no Jardim Casa Branca, Cidade Boa Vista, Jardim Gardênia Azul, Vila Amorim e Parque Maria Helena.

De acordo com a administração, as escolas municipais garantiram 520 novas vagas, enquanto as creches abriram 1.785 vagas.

Ainda existem três escolas em construção em Suzano: uma de ensino fundamental no Jardim Gardênia Azul; uma de educação infantil no Recreio Sertãozinho; e uma de educação infantil e ensino fundamental no Guaió. Somadas, as unidades vão disponibilizar mil novas vagas na cidade.

Em Mogi foram três inaugurações desde 2021. Todas as escolas construídas foram de educação infantil. Além disso, foi feita uma revitalização com início de atividade e duas ampliações, todas focadas na educação infantil.

As entregas disponibilizaram mais de 2 mil novas vagas na educação infantil, tanto para creche, que atende de zero a três anos, quanto para pré-escola, de quatro a cinco anos.

Para 2024, a Prefeitura prevê a entrega da Escola Clínica Transtorno do Espectro Autista e a Escola Viva Jundiapeba. A primeira estará focada no atendimento ao público com TEA e a segunda atenderá alunos de ensino fundamental.

Além dessas entregas, duas unidades escolares estão em fase de obras nos bairros Beija Flor e Conjunto do Bosque, além de uma ampliação de uma unidade no Rodeio.

A Prefeitura de Itaquá informou que foram 11 creches inauguradas, além de sete unidades reinauguradas. Essas ações garantiram 1.844 novas vagas para crianças entre zero e três anos.

Foram duas inaugurações de pré-escolas e três reinaugurações, o que disponibilizou 517 novas vagas para crianças de quatro e cinco anos.

A Prefeitura ressaltou que, em 2022, a cidade ganhou a Casa de Projetos Educacionais e inaugurou o Centro de Formação dos Profissionais da Educação, que tem capacidade para 80 alunos.

Em 2023, o município inaugurou uma escola bilíngue para surdos, com capacidade para 44 estudantes do 1º ao 5º ano. A cidade reinaugurou, no mesmo ano, o novo polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), na Vila Virgínia, onde 500 alunos são atendidos.

Está previsto para o primeiro semestre de 2024 a inauguração de mais três unidades, sendo uma creche e duas pré-escolas, além da ampliação de uma creche. Estes movimentos gerarão 249 novas vagas. Para o segundo semestre, a previsão é de oito inaugurações da rede municipal de ensino, entre creches e pré-escola, o que beneficiará 2.507 crianças.

A Prefeitura de Ferraz inaugurou quatro novas unidades, sendo três de ensino básico e uma creche. As aberturas disponibilizaram 912 novas vagas. Além disso, foram quatro ampliações, que resultaram em 187 vagas novas.

Entre os projetos a serem implantados em 2024 estão: o Programa Criança Alfabetizada; o Programa Alfabetização Responsável (PAR), em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi); Projeto Cultural Afro-Brasileira; Projeto Povos Indígenas; Projeto Combate ao Bullying; entre outros.

Em Guararema foi construída a Escola Municipal Professora Águie Erruzo de Lara, no bairro Nogueira, que é destinada à creche e pré-escola. A abertura disponibilizou 150 novas vagas.

Além da entrega, outras cinco escolas estão em construção, de acordo com a Prefeitura. Uma creche e pré-escola no bairro D’Ajuda, uma de Escola de Ensino Fundamental no bairro Paratei, uma pré-escola e Ensino Fundamental no bairro Morro Branco, uma de Ensino Fundamental no Nogueira e uma creche e pré-escola no Jardim Dulce.

A Prefeitura de Arujá entregou duas escolas: a escola de ensino fundamental no bairro Jordanópolis; e o Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Maria da Glória Carrato Monteiro, no Parque Rodrigo Barreto. A primeira beneficiou 400 crianças e a segunda 120.

Como projeto futuro, a administração municipal pretende construir uma nova creche, desta vez em parceria com o Governo Federal. Além disso, outras unidades-modelo já estão em estudo e devem ser implantadas na cidade.

Em Biritiba Mirim, a Prefeitura realizou a reforma da creche do Jardim dos Eucaliptos, a qual atende 120 alunos do berçário até o maternal II. Além disso, a administração está construindo uma creche, que deve atender 120 alunos, e uma escola de ensino fundamental, com mais 120 vagas abertas.