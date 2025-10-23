Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 23 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 23/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeitura abre 30 vagas para curso sobre criação de abelhas sem ferrão

Inscrições podem ser feitas na sede do Saspe e no Viveiro Municipal, entre 8 e 16 horas, por maiores de 16 anos, mediante apresentação de CPF, RG e comprovante de residência

23 outubro 2025 - 18h20Por da Reportagem Local
Prefeitura abre 30 vagas para curso sobre criação de abelhas sem ferrãoPrefeitura abre 30 vagas para curso sobre criação de abelhas sem ferrão - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano abre nesta sexta-feira (24/10) as inscrições para o curso de “Meliponicultura”, destinado à criação de abelhas sem ferrão. Os interessados em uma das 30 vagas que serão disponibilizadas devem comparecer à sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), situado na rua General Francisco Glicério, 1334, no centro, ou no Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que fica na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador.

Os dois equipamentos realizarão o cadastro até quinta-feira da semana que vem (30/10), entre 8 e 16 horas, mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de endereço. Podem participar munícipes com mais de 16 anos.

As aulas ocorrerão nos dias 1º e 29 de novembro, entre 9 e 12 horas, na sala de educação ambiental do Viveiro Municipal. No primeiro encontro serão ensinados conceitos básicos de meliponicultura e preparação de iscas; no segundo haverá uma atividade prática com divisão de caixas e transferência de enxames. O apicultor Rinaldo Silva será responsável pelas orientações.

O diretor do Viveiro Municipal, Marcelo Silva, afirmou que o curso atende a um compromisso já alinhado na ocasião da inauguração do meliponário, em 3 de outubro. “Temos um espaço que se tornou referência para essa cultura e a capacitação integra o conjunto de ações relacionadas a esse tema. As abelhas sem ferrão desempenham um papel essencial na polinização das plantas”, declarou.

O secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, destacou que o serviço reforça as ações de educação ambiental na cidade. “Quando proporcionamos a capacitação em meliponicultura, estimulamos o empreendedorismo e contribuímos com a propagação das abelhas, que são fundamentais para o equilíbrio ecológico. Esta é mais uma iniciativa que se alinha às nossas propostas sustentáveis para o município”, ressaltou o chefe da pasta.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Secretário de Segurança Cidadã acompanha evento da PM no Tiro de Guerra
Cidades

Secretário de Segurança Cidadã acompanha evento da PM no Tiro de Guerra

Cemitérios municipais devem receber 65 mil visitantes no Dia de Finados
Cidades

Cemitérios municipais devem receber 65 mil visitantes no Dia de Finados

'Criança no Quartel' é realizado no Tiro de Guerra de Suzano
Cidades

'Criança no Quartel' é realizado no Tiro de Guerra de Suzano

Professora Judith, ex-revisora do Diário de Suzano, morre aos 84 anos
Falecimento

Professora Judith, ex-revisora do Diário de Suzano, morre aos 84 anos

Professora Judith é homenageada pela dedicação de 60 anos ao ensino
Cidades

Professora Judith é homenageada pela dedicação de 60 anos ao ensino

Rede Pocante promove encontro sobre comunicação com importância para fortalecimento de instituições
Cidades

Rede Pocante promove encontro sobre comunicação com importância para fortalecimento de instituições