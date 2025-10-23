Prefeitura abre 30 vagas para curso sobre criação de abelhas sem ferrão

A Prefeitura de Suzano abre nesta sexta-feira (24/10) as inscrições para o curso de “Meliponicultura”, destinado à criação de abelhas sem ferrão. Os interessados em uma das 30 vagas que serão disponibilizadas devem comparecer à sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), situado na rua General Francisco Glicério, 1334, no centro, ou no Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que fica na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador.

Os dois equipamentos realizarão o cadastro até quinta-feira da semana que vem (30/10), entre 8 e 16 horas, mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de endereço. Podem participar munícipes com mais de 16 anos.

As aulas ocorrerão nos dias 1º e 29 de novembro, entre 9 e 12 horas, na sala de educação ambiental do Viveiro Municipal. No primeiro encontro serão ensinados conceitos básicos de meliponicultura e preparação de iscas; no segundo haverá uma atividade prática com divisão de caixas e transferência de enxames. O apicultor Rinaldo Silva será responsável pelas orientações.

O diretor do Viveiro Municipal, Marcelo Silva, afirmou que o curso atende a um compromisso já alinhado na ocasião da inauguração do meliponário, em 3 de outubro. “Temos um espaço que se tornou referência para essa cultura e a capacitação integra o conjunto de ações relacionadas a esse tema. As abelhas sem ferrão desempenham um papel essencial na polinização das plantas”, declarou.

O secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, destacou que o serviço reforça as ações de educação ambiental na cidade. “Quando proporcionamos a capacitação em meliponicultura, estimulamos o empreendedorismo e contribuímos com a propagação das abelhas, que são fundamentais para o equilíbrio ecológico. Esta é mais uma iniciativa que se alinha às nossas propostas sustentáveis para o município”, ressaltou o chefe da pasta.