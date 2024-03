Prefeitura celebra o Dia do Circo com atividades lúdicas para as crianças

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, organizará uma programação especial para comemorar o Dia do Circo, celebrado em 27 de março (quarta-feira). Estão agendadas atividades para as crianças tanto na Escola Municipal Toshio Utiyama (rua Eliziel Alves Costa, 371 - Conjunto Residencial Iraí), quanto no Casarão das Artes (rua 27 de Outubro, 271 - Centro).

Na unidade educacional haverá atrações em dois períodos, às 10 e 15 horas, com muita recreação e brincadeiras. Os pequenos poderão se divertir com o trabalho dos artistas Zaza Vieira e Laercio de Justi, que interpretam, respectivamente, os palhaços Zareka e Azeitona Pumpum. Já no Casarão, será organizado, às 19 horas, um “Café dos Artistas”, que contará com a presença do palhaço Truta, interpretado por Milton Aguiar, e outros diversos profissionais do segmento, além de malabaristas e acrobatas.

As duas atividades completam uma programação de celebração da arte circense que foi aberta no dia 3 (domingo) com a apresentação “Nós não andamos sós”, do Circo Soul, realizada no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré. A peça contou com a direção de Rodrigo Matheus e atuação dos artistas Dani Barros e Carlos Sugawara. Eles interpretaram uma narrativa que abordou a identidade de gênero e a orientação sexual como forma de refletir sobre a diversidade.

O coordenador de Circo da prefeitura, Gil Ferreira, afirmou que as crianças e os artistas terão mais uma grande oportunidade de promover e apreciar a magia dessa arte. “Faremos uma grande festa para as crianças e para todos que fazem o show acontecer nos palcos. Sabemos a importância desta atividade para a Cultura e para o município, por isso não poderíamos deixar de celebrar essa data tão nobre”, declarou o coordenador.

A secretária Márcia Belarmino destacou que o circo é uma das atividades que sempre estão presentes nas comemorações da cidade pela empatia que proporciona junto às crianças e adultos. “Entendemos o valor do circo no contexto das manifestações artísticas do município, e, em razão disso, contamos com artistas dessa modalidade em diferentes momentos para comemorar essa data. Buscamos contemplar os profissionais nos nossos editais e organizar eventos dedicados exclusivamente a essa arte, como exemplo deste mês de celebração e da Mostra Circense. Parabenizamos os artistas que atuam no setor e enaltecemos o trabalho desenvolvido”, ressaltou a titular da pasta.