Atendimentos do Samu crescem 23,1% nos primeiros meses de 2024

O número de atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Suzano, aumentou 23,1% nos primeiros meses de 2024. No total, foram registradas 4.310 ocorrências neste ano.

Entre janeiro e abril do ano passado, o Samu efetuou 3.501 atendimentos. As informações são da Secretaria de Saúde do município. De acordo com a pasta, em média, são 30 atendimentos por dia.

CINCO VIATURAS

Ainda segundo o órgão, o serviço disponibiliza cinco viaturas, sendo quatro de suporte básico e uma de suporte avançado.

Atualmente, são 85 funcionários que atuam na unidade suzanense.

O Samu de Suzano está situado na Avenida Governador Mário Covas, conhecida como Marginal do Una, na Vila Amorim. O serviço pode ser acionado pelo número 192. Os atendimentos à população ocorrem nas residências, locais de trabalho e vias públicas.

Equipe

A equipe conta com condutores-socorristas, técnicos em enfermagem, enfermeiros e médicos altamente capacitados.

O serviço foi criado em 2003 e faz parte da Política Nacional de Urgências e Emergências.