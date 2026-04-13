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Jornal Diário de Suzano - 11/04/2026
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Cidades

Prefeitura de Ferraz intensifica ações de zeladoria na Avenida Jânio Quadros

Serviços de roçagem, capinação e limpeza integram cronograma permanente de manutenção urbana no município

13 abril 2026 - 11h46Por De Ferraz
Prefeitura de Ferraz intensifica ações de zeladoria na Avenida Jânio QuadrosPrefeitura de Ferraz intensifica ações de zeladoria na Avenida Jânio Quadros - (Foto: Vinicius Cavalcante/Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, realizou nesta segunda-feira (13) mais uma ação de zeladoria na Avenida Jânio Quadros. A iniciativa faz parte de um cronograma contínuo de manutenção, conservação e revitalização de espaços públicos em diferentes regiões da cidade.

Durante a ação, as equipes executaram serviços de roçagem, capinação e limpeza geral, contribuindo diretamente para a melhoria das condições urbanas, com mais organização, segurança e acessibilidade para a população. As intervenções seguem planejamento técnico e operacional, alinhado às demandas do município e à preservação do patrimônio público.

Além de promover um ambiente mais limpo e adequado para o uso da população, as ações de zeladoria também desempenham papel fundamental na prevenção de riscos e na valorização dos espaços urbanos, acompanhando o crescimento e as necessidades da cidade.

O secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, destacou a importância da continuidade desses trabalhos. “A zeladoria urbana é essencial para manter a cidade bem cuidada e oferecer melhores condições para a população. Nosso trabalho é permanente, com planejamento e foco em atender as demandas de cada região, garantindo mais qualidade de vida para todos”, afirmou.

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