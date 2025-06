Prefeitura de Suzano abre inscrições para novo processo seletivo de estágio

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Administração, abre nesta segunda-feira (16/06) as inscrições para um novo processo seletivo voltado à contratação de estagiários de nível superior. Ao todo, são ofertadas até 130 vagas para estudantes de 13 cursos diferentes, que atuarão em setores conforme a demanda. O período para se cadastrar segue até a próxima sexta-feira (20/06) e deve ser realizado exclusivamente on-line, por meio do link: suzano.sp.gov.br/web/administracao/processo-seletivo-para-contratacao-de-estagiarios.

As áreas contempladas pelo edital nº 02/2025 são: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Marketing, e Publicidade e Propaganda.

O processo seletivo é voltado a estudantes devidamente matriculados no ensino superior, sendo que 10% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência (PCDs). A prova, composta por dez questões de múltipla escolha - sendo sete de Língua Portuguesa e três de Matemática -, será aplicada no momento da inscrição, diretamente no ambiente digital da seleção. O gabarito oficial será divulgado no Diário Oficial Eletrônico no dia 21 de junho (sábado), na aba “Imprensa Oficial” do site da Prefeitura de Suzano. A lista final de classificação será publicada em 4 de julho (sexta-feira).

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, os convocados atuarão em regime de 30 horas semanais, com jornada diária de seis horas, de segunda a sexta-feira. Os benefícios envolvem bolsa-auxílio de R$ 800, auxílio-refeição de R$ 400 e vale-transporte.

A secretária Cíntia Lira enfatizou a importância da iniciativa como uma ponte entre a formação acadêmica e o mercado de trabalho. “Ao inserirmos os jovens no cotidiano dos diversos setores da prefeitura, promovemos uma capacitação prática que contribui diretamente com a formação profissional desses estudantes. Além disso, oferecemos a eles a oportunidade de vivenciar os desafios da administração pública e colaborar com o desenvolvimento da cidade”, afirmou.

Para se inscrever, o candidato deve ser brasileiro nato ou estrangeiro com visto permanente no país, estar em dia com as obrigações eleitorais (se maior de 18 anos) e militares (para homens com mais de 18 anos), além de não ter sido exonerado do serviço público por justa causa. Também é necessário que o estudante não tenha estagiado por dois anos ou mais na Prefeitura de Suzano anteriormente.

Os aprovados serão convocados ao longo do período de vigência do processo, que é de seis meses a partir da publicação da lista definitiva. Os selecionados deverão comparecer pessoalmente ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro), sala 202, entre 8 e 16 horas, em até cinco dias úteis após a convocação, portando os seguintes documentos: CPF, RG, comprovante de residência, atestado de antecedentes criminais, declaração de matrícula e, no caso de menores de idade, RG e CPF do responsável legal.

Cíntia Lira reforçou ainda que o estágio na administração municipal pode representar um passo importante na carreira dos participantes. “É uma via de mão dupla. Os estudantes trazem um olhar novo, energia e disposição, enquanto a prefeitura oferece estrutura, acompanhamento e um ambiente propício ao aprendizado. Nossa expectativa é que essa experiência os fortaleça profissionalmente e os inspire a seguir contribuindo com a sociedade”, finalizou.