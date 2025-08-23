Prefeitura de Suzano abre inscrições para processo seletivo de estágio

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Administração, abre nesta segunda-feira (25/08) as inscrições para processo seletivo de estágio. Há, no total, 130 vagas que serão distribuídas entre estudantes de nível médio, superior e técnico. O período para se cadastrar segue até a próxima sexta-feira (29/08) e deve ser realizado por meio do link bit.ly/Processoestagio.

O edital 03/2025 contempla estudantes de todos os cursos, com exceção das áreas já atendidas no edital anterior, sendo elas Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Marketing e Publicidade e Propaganda.

A ação é voltada para estudantes matriculados em cursos de nível superior, médio ou técnico, sendo 10% das vagas reservadas a pessoas com deficiência. O processo seletivo consiste em uma prova com dez questões, sendo sete de Língua Portuguesa e três de Matemática, que é aplicada logo após a inscrição. O resultado será divulgado no Diário Oficial Eletrônico, em 1º de setembro (segunda-feira), na aba “Imprensa Oficial” do site suzano.sp.gov.br/ da prefeitura. Já a lista final de classificação será publicada em 19 de setembro (sexta-feira).

Os participantes serão convocados de acordo com a demanda do município e atuarão em regime de 30 horas semanais, com jornada de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira. Os benefícios contam com bolsa-auxílio de R$ 800, auxílio-refeição de R$ 400 e vale transporte de acordo com a necessidade do estagiário.

A secretária Cintia Lira destacou a importância da iniciativa. “Proporcionar aos jovens uma oportunidade dentro do mercado de trabalho é fundamental para o desenvolvimento profissional e acadêmico dos estudantes, além de abrir novos caminhos e experiências que vão fazer diferença no futuro deles”, apontou.