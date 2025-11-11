Prefeitura de Suzano credencia clínicas no programa 'Avança Saúde'

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está com chamamento público aberto para credenciamento de clínicas e estabelecimentos de saúde interessados em integrar o programa “Avança Saúde”. A iniciativa visa ampliar o acesso da população a atendimentos especializados, exames e procedimentos médicos, por meio da rede particular de forma gratuita para o paciente do Sistema Único de Saúde (SUS).

O edital completo está disponível no site oficial do município: https://suzano.sp.gov.br/transparencia/editais-licitacoes, com prazo de entrega dos envelopes até o dia 9 de novembro de 2026, às 16 horas, na sala 106 do Paço Municipal (Rua Baruel, 501 – Vila Costa).

Instituído em 2023, o programa “Avança Saúde” é pioneiro na região e funciona por meio da emissão de um voucher de encaminhamento feito pela rede pública, direcionando os pacientes para consultas e procedimentos nas unidades privadas credenciadas. Todo o controle é realizado pelo setor de Regulação da Secretaria de Saúde, sem qualquer custo para o munícipe, e com garantia de retorno em até 30 dias, no caso de consultas médicas.

“O programa ‘Avança Saúde’ foi instituído na gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e tem como principal objetivo dar mais celeridade ao atendimento da nossa população. É uma proposta inovadora, que reforça o compromisso da nossa cidade com a ampliação do acesso aos serviços de saúde, com eficiência, parceria e responsabilidade pública”, destacou o prefeito Pedro Ishi.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, o programa tem sido uma ferramenta estratégica para ampliar a oferta de serviços à população, com agilidade, segurança e transparência. “Com esse novo chamamento, buscamos envolver ainda mais unidades particulares para que possamos atender mais pacientes com qualidade e dignidade”, afirmou.

O edital contempla diferentes especialidades médicas, além de exames e procedimentos cirúrgicos, conforme descrito na Tabela Municipal de Saúde de Suzano e, nos casos não contemplados, conforme a Tabela Nacional do SUS. Após o atendimento, a clínica deverá apresentar o voucher do paciente e o faturamento correspondente para recebimento junto à prefeitura.

“O Avança Saúde Suzano contempla uma ampla gama de atendimentos, que vão desde consultas com especialistas, exames de imagem e laboratoriais e procedimentos ambulatoriais, até sessões de fisioterapia e cirurgias eletivas. A iniciativa visa acelerar o acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) aos cuidados necessários, promovendo maior resolutividade, qualidade no atendimento e alívio na demanda da rede municipal”, finalizou o titular da pasta.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, pelo telefone (11) 4745-2191.