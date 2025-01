Prefeitura e Estado vão oficializar entrega de 416 apartamentos

A Prefeitura de Suzano e o Governo do Estado de São Paulo oficializarão em 8 de fevereiro a entrega de 416 apartamentos no bairro Chácara Nova Suzano, destinados a famílias que recebem até três salários mínimos, sendo 124 delas indicadas pela administração municipal. Os novos moradores do empreendimento, que foi implantado pela Construtora Tenda na rua Mitsuharu Matsushita, foram contemplados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), a partir da Carta de Crédito Associativo (CCA), por meio da qual o valor das parcelas destinadas à quitação do imóvel será de 20% do salário, que serão pagas em até 30 anos.

Nesta semana, tanto na terça quanto na quarta-feira (21 e 22/01), foram realizadas reuniões preparatórias para a mudança no Teatro Municipal Armando de Ré que reuniram o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, e o diretor de Habitação, Miguel Reis. Por parte do CDHU, marcaram presença o supervisor Luis Casimiro, a coordenadora social, Ângela Estevan, a técnica responsável pela apresentação dos contratos, Izabel Peter, e as técnicas sociais Ana Carmem Conceição da Silva Ferreira, Camila da Silva, Monique da Hora e Mirian Guedes. Representando a Construtora Tenda, participaram o gerente regional de Negócios, Marlos Werneck, a coordenadora de Negócios, Deborah Curi, a coordenadora de Marketing e Relacionamento com o Cliente, Giovanna Moretti, e a analista Larissa Tieme.

O encontro elucidou para as famílias as regras de convivência e o trabalho técnico e social que será desenvolvido ao longo dos primeiros nove meses a partir da mudança para o condomínio, que receberá o nome de Residencial Vila Vêneto. Este empreendimento foi construído na mesma via do Residencial Vila Ravena, onde estão instalados 480 apartamentos desde o primeiro semestre do ano passado, também implantados pela Construtora Tenda. Destes, 150 foram destinados a mutuários que receberam outro tipo de benefício, a Carta de Crédito Imobiliário (CCI) do programa do governo estadual “Casa Paulista”, por meio do “Cheque Moradia”, com valores entre R$ 10 mil e R$ 16 mil. Nesse caso específico, cada família recebeu um subsídio de R$ 13 mil para financiar o restante pela Caixa Econômica Federal.

EIV

Por conta da construção desses dois empreendimentos, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação viabilizou um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) de forma a estabelecer uma parceria não só com a Construtora Tenda, mas também com a Construtora MRV, visando investimentos para melhorar e ampliar a infraestrutura destinada especialmente à saúde e educação nesta localidade do município.

Neste sentido, foi inaugurada em 3 de agosto de 2024, a Escola Municipal Samira Antoun Bou Assi, no bairro Chácara Nova Suzano, no distrito de Palmeiras, com capacidade para atender 360 alunos, desde a pré-escola até o 5º ano do ensino fundamental. O novo equipamento, instalado em uma área de 1,5 mil metros quadrados (m²), conta com seis salas de aula e duas salas multiuso.

Também por este instrumento, foi proporcionada a revitalização da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Tabamarajoara, encerrada no último mês de outubro, que recebeu o nome de Edson Samio Kimura. A reforma garantiu a ampliação da unidade em 135 m², proporcionando o aumento do número de consultórios, que passaram de cinco para dez na atual estrutura. A requalificação do espaço contemplou a construção de um banheiro para o público e uma sala de espera, além de melhorias no telhado, na pintura e na identidade visual.

O diretor de Habitação afirmou que os encontros são fundamentais para o reforço dos procedimentos a serem cumpridos por cada família. “Chegamos ao final de mais um processo que resultará na entrega de mais 416 apartamentos em Suzano, por meio do Governo do Estado, sendo 124 indicados pela Prefeitura de Suzano. Nosso trabalho tem contribuído com as ações destinadas a proporcionar mais moradia digna na cidade”, declarou Miguel Reis.

O secretário, por sua vez, reforçou as parcerias com as empresas para garantir não só a habitação, como toda a infraestrutura necessária para os novos e antigos moradores do bairro. “Estabelecemos esse EIV com a Tenda e a MRV para viabilizar a implantação de uma nova escola e a reforma da unidade de saúde que atende aos munícipes desta localidade. Esta é uma região que vem se desenvolvendo com a atenção necessária da administração municipal”, sublinhou o chefe da pasta do Planejamento Urbano e Habitação.

Já o prefeito celebrou o novo ciclo que se iniciará para as famílias contempladas. “Todas as pessoas que ali construirão suas vidas terão o acolhimento necessário não só pelo Governo do Estado como pela administração municipal. Nossos técnicos mantiveram contato permanente com o CDHU e com a Construtora Tenda para organizarmos esse evento de preparação para a mudança, e a tão esperada entrega das chaves, em 8 de fevereiro”, frisou Ishi.