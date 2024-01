Prefeitura entrega revitalização da Divisão de Controle de Zoonoses

A Prefeitura de Suzano entregou nesta segunda-feira (15/01) a revitalização da Divisão de Controle de Zoonoses (Canil Municipal) localizada na rua Waldemar Augusto, 300, no bairro Parque Residencial Casa Branca. O equipamento promove atendimento a animais com doenças zoonóticas que podem ser transmitidas à população. O evento contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi; dos secretários municipais de Saúde, Pedro Ishi; de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; e de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; do diretor-médico da Secretaria de Saúde, Diego Ferreira; da coordenadora de Controle de Zoonoses, Priscila Jane Arap; e do vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

Para as intervenções, foram investidos R$ 190.146,27 provenientes de emendas dos ex-deputados Ricardo Izar Júnior (federal) e Estevam Galvão (estadual). A estrutura agora conta com dois vestiários e duas novas salas: uma para armazenar equipamentos e outra para manuseio de veneno. As 16 baias instaladas para abrigar cães, bem como o gatil do local para dez felinos, foram revitalizados e receberam novos pisos e azulejos. Todo o espaço passou por pintura.

Além de abrigar os animais que possuem doenças zoonóticas, o espaço também acolhe aqueles que não podem entrar para o programa “Baby, me Leva!” de adoção responsável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Lá eles são abrigados e tratados por uma equipe composta por 31 funcionários.

“Agradeço muito a todos que torceram pela gente e à minha equipe por todo o empenho diário. Isso para mim é um orgulho, uma vez que poderemos desenvolver um trabalho com maior qualidade e segurança”, destacou Priscila Arap.

O secretário municipal de Saúde afirmou que, mesmo com a revitalização, os trabalhos precisam ter continuidade e ressaltou a diferença que a reforma fará na vida dos animais. “Tínhamos o desafio de mudar a cara deste local e conseguimos isso com esta entrega. Agora daremos mais dignidade aos cães que estavam nas ruas e podemos contar com um espaço para animais doentes e que têm mais dificuldade de retornar para o ciclo de adoção, às vezes até pela agressividade. Agradecemos às emendas dos deputados Estevam Galvão e Ricardo Izar Júnior por nos ajudar a executar essa obra”, afirmou Ishi.

Por fim, o prefeito enalteceu o trabalho da equipe de Zoonoses e citou a atuação conjunta que a unidade terá com o Centro de Bem-Estar Animal, previsto para ser entregue no segundo semestre deste ano no Parque Municipal Max Feffer. “Estou muito feliz com a entrega da revitalização desse equipamento tão importante para nossa cidade para que os animais possam ser recebidos e tratados com mais qualidade. A Zoonoses de Suzano faz um trabalho maravilhoso e sempre que necessário o setor está presente. Ainda vamos promover uma melhoria no setor administrativo e com o acréscimo do Centro de Bem-Estar Animal vamos oferecer um serviço ainda melhor em nosso município”, finalizou o chefe do Executivo.