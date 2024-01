Prefeitura de Suzano conclui reforma da USF Jardim Europa

A Prefeitura de Suzano concluiu os trabalhos que garantiram a revitalização da Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Europa (estrada Takashi Kobata, 1.608), que é referência para aproximadamente 18 mil moradores dessa localidade da região norte. A reforma foi desenvolvida ao longo do segundo semestre do ano passado e proporcionou um aumento de 30% na oferta de serviços do equipamento, que poderá realizar até 2,6 mil atendimentos mensais com o suporte de um novo médico generalista para complementar a equipe assistencial.

Para celebrar este avanço, o prefeito Rodrigo Ashiuchi e o titular da pasta da Saúde, Pedro Ishi, acompanhados de secretários municipais, gestores e parlamentares, se reuniram nesta terça-feira (16/01) com os funcionários na recepção da unidade. Eles ressaltaram a importância dos trabalhos que ali são executados e agradeceram o vereador José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira, por ter destinado uma emenda impositiva de R$ 253 mil para as intervenções na unidade. A administração municipal complementou os investimentos na estrutura com outros R$ 100 mil.

Dentre as melhorias que foram implementadas estão a construção de um novo consultório, a ampliação da sala administrativa e da copa, pintura, revisão do telhado e da parte elétrica, e instalação de duas portas bate maca, que garantem a divisão entre a recepção e o corredor que dá acesso aos consultórios. Serão beneficiados com a reforma não só munícipes do Jardim Europa como também dos bairros Chácara Mea, Recreio Sertãozinho, Jardim Carla e Meu Sossego.

O vereador Zé Oliveira enalteceu a parceria com a prefeitura para que possam ser viabilizadas as ações que estão aprimorando a Saúde em Suzano. “Fico feliz em poder contribuir com as demandas da cidade, especialmente no norte do município, que é a minha região. Agradeço o comprometimento da administração municipal em executar as obras que são necessárias para a nossa população. Temos participado de importantes intervenções como foi a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Alzira Pereira Mayer, do Jardim Alterópolis, e agora a revitalização da USF Jardim Europa”, disse o parlamentar, que esteve acompanhado dos também vereadores Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; e Marcos Antonio dos Santos, o Maizena.

O secretário municipal de Saúde destacou a evolução que o município vem registrando na assistência à população. “Já temos 70% da cidade coberta pela Atenção Básica e ainda vamos evoluir para 80% em breve, com 100% dos prédios próprios da rede municipal revitalizados, sendo alguns ampliados. O resultado é fruto de um trabalho que vem sendo realizado em parceria com todas as secretarias, sob a condução do prefeito, com a Câmara Municipal e com as empresas que realizam um serviço exemplar no município, como o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS)”, ressaltou o secretário.

Por sua vez, o prefeito cumprimentou os funcionários da USF e enfatizou as primeiras entregas do ano na Saúde. “Primeiramente gostaria de parabenizar o trabalho que é desenvolvido nessa unidade, por meio da gerente Nair Raspanti, com o suporte da INTS, com a coordenação da Joyce Moreira. O objetivo aqui foi justamente potencializar o atendimento prestado neste local, cujas intervenções beneficiarão 18 mil pessoas. Esta entrega se soma às outras que foram feitas na Saúde para seguirmos avançando nesta área. Agradeço a parceria da Câmara de Vereadores e toda a minha equipe, que viabilizou não só essa revitalização, como também a da Divisão do Controle de Zoonoses. Com a implantação dos consultórios de telemedicina da Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Revista, já apresentamos três novidades para a população somente nesta semana”, frisou o prefeito.

Participaram da visita à unidade os secretários municipais de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, e de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira. Por parte da Secretaria Municipal de Saúde ainda estiveram presentes o diretor médico, Diego Ferreira; a diretora administrativa, Margarida Mendes; e a diretora jurídica, Tânia Porfírio. A diretora administrativa da UPA do Jardim Revista, Andressa Angelone, e o diretor da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Carlos Araújo, também prestigiaram a atividade.