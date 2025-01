Prefeituras da região tentam manter vacinação em meio à falta de doses contra Covid-19

As cidades do Alto Tietê estão mantendo a vacinação contra a Covid-19 em seus postos de saúde. Apesar disso, os imunizantes destinados a alguns públicos estão em falta nos municípios. De acordo com as prefeituras, existe uma previsão de reabastecimento ainda em janeiro.

As informações são das cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Arujá, Biritiba Mirim, Guararema e Salesópolis. Apenas Santa Isabel não respondeu aos questionamentos da reportagem.

Em Suzano, a Prefeitura informou que existem doses nos postos de saúde para as pessoas maiores de 12 anos e pertencentes ao grupo prioritário, que são idosos; imunocomprometidos; gestantes e puérperas; pessoas que vivem ou trabalham em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs); indígenas, ribeirinhos e quilombolas; trabalhadores da Saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; pessoas privadas de liberdade; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas; e pessoas em situação de rua.

Ao público de seis meses a 11 anos, a Prefeitura disse que não há imunizantes disponíveis. De acordo com a administração, a previsão é de receber um novo lote da Secretaria de Estado de Saúde nos próximos dias, mas o município não foi informado sobre o quantitativo.

A Prefeitura de Mogi informou que os imunizantes destinados ao público adulto chegaram na cidade nesta terça-feira (7) e o estoque foi normalizado na quarta-feira (8). A administração informou que as doses infantis estão em falta, mas que a expectativa é de reabastecimento ainda em janeiro.

Em Itaquá, está sendo disponibilizada a vacina para quem tem a partir de 12 anos. Para crianças de seis meses a 11 anos o imunizante está em falta. De acordo com a administração, a previsão de entrega para as crianças menores de cinco anos é até sexta-feira (10).

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informou que a cidade recebeu um novo abastecimento nesta quarta-feira (8), sendo mil doses destinadas para crianças de zero a cinco anos.

De acordo com a administração, a partir de quinta-feira (9), todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão com vacinas em estoque.

Em Poá, foi informado que a cidade recebeu novas doses da vacina Zalika/Serum nesta quarta-feira (8), com todas as equipes iniciando as aplicações nas UBSs no dia seguinte.

A Prefeitura de Arujá disse que a vacinação é feita na população geral de cinco a 59 anos sem vacinação prévia de Covid, imunização de rotina em crianças de seis meses a cinco anos, idosos e grupos especiais.

De acordo com a administração, o estoque do imunizante enfrentou problemas no mês de dezembro pela falta de envio do Governo do Estado. A previsão é que seja feito um abastecimento nos próximos dias, o que regularizaria o estoque.

Em Biritiba Mirim, a administração informou que as unidades de saúde estão com doses da vacina para adultos. A expectativa é que na próxima terça-feira (14) sejam entregues doses para crianças.

A imunização na cidade acontece de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 15h30, nas Estratégias de Saúde Familiar (ESFs) do Jardim dos Eucaliptos e Yoneda, além do Centro de Especialidades CSIII.

A Prefeitura de Guararema disse que a vacina contra a Covid-19 está disponível nas Unidades de saúde para crianças de seis meses a cinco anos, pessoas de 60 anos ou mais, gestantes e grupos prioritários para a vacinação especial.

Em Salesópolis, a administração informou que foi feito um abastecimento dos estoques na última quinta-feira (2). As unidades de saúde do município estão realizando a aplicação da vacina de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Estado afirma que pediu 800 mil doses para o Ministério, mas não recebeu

O DS entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo para entender o posicionamento sobre a falta de doses nas cidades do Alto Tietê. A pasta informou que, em dezembro de 2024, solicitou 800 mil doses da vacina contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde. No entanto, até o momento, esses imunizantes não foram enviados.

No último mês de 2024, a secretaria recebeu quase 305 mil vacinas Serum/Zalika. O Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) teve uma reunião com os Grupos de Vigilância Epidemiológica (GVEs) para orientações técnicas e teve início a distribuição das vacinas, juntamente com a nota técnica para as unidades de saúde dos municípios.

De acordo com a pasta, foram 15,7 mil doses destinadas ao GVE de Mogi das Cruzes, única cidade da região que aparece na lista. “O imunizante é utilizado para a vacinação de pessoas a partir de 12 anos de idade com comorbidades e/ou imunocomprometido, idosos, gestantes e outros grupos prioritários”, disse a Secretaria de Estado da Saúde.

O DS entrou em contato com o Ministério da Saúde, mas não recebeu resposta até o fechamento desta reportagem.