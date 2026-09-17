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Jornal Diário de Suzano - 17/09/2026
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Tempo

Previsão do tempo para quinta-feira (17), em SP: temperaturas ficam mais amenas

Ainda persiste o risco de alagamentos e deslizamentos, em pontos isolados, por conta das chuvas dos últimos dias

17 setembro 2026 - 08h00Por Agência SP
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 12 e 17 graus.Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 12 e 17 graus. - (Foto: Agência SP)

Nesta quinta-feira, dia 17, a frente fria encontra-se afastada do Estado de São Paulo. Mesmo assim, a circulação marítima mantém condições para chuva de fraca intensidade, porém persistente.

As temperaturas ficam mais amenas em todo o Estado, devido à maior nebulosidade e à entrada de ar mais frio. Ainda persiste o risco de alagamentos e deslizamentos, em pontos isolados, por conta das chuvas dos últimos dias.

Na capital, as temperaturas devem variar entre 12°C e 17°C. Já em Marília, a mínima prevista é de 14°C e a máxima de 24°C.

Fique sempre atento aos alertas da Defesa Civil do Estado de São Paulo, acompanhando as principais redes sociais do Governo.

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