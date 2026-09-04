Previsão do tempo para sexta-feira (04) em SP: dia inicia com predomínio de sol entre algumas nuvens

Nesta sexta-feira, dia 04, a aproximação de uma nova frente fria começa a mudar as condições do tempo em parte do Estado de São Paulo. O dia inicia com predomínio de sol entre algumas nuvens e temperaturas em elevação, o que favorece o tempo quente.

Durante à tarde, a umidade do ar cairá, com valores abaixo de 30% no interior paulista e aumentam as condições para chuva nas regiões que fazem divisa com o Paraná, onde há possibilidade de temporais localizados, acompanhados de raios e rajadas de vento ocasionais. Embora os acumulados não sejam elevados, podem ocorrer transtornos pontuais.

Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 16 e 28 graus. Já em Registro, mínima de 14 e máxima de 26 graus.

Em dias de chuva, consulte a previsão do tempo e fique atento aos alertas da Defesa Civil do Estado de São Paulo, seguindo as principais redes sociais do governo.