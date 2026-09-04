Thadeu José de Moraes: 'Uma cidade sem jornal é como um corpo sem alma'

A história do Diário de Suzano, com seus 65 anos comemorados nesta quinta-feira (3 de setembro), só existe por causa dos ideais de seu fundador Thadeu José de Moraes.

Nascido em 11 de junho de 1899, Thadeu, carinhosamente apelidado de “Vôzinho”, tinha desejo antigo: fundar em Suzano um jornal forte e presente. “Uma cidade sem jornal é como um corpo sem alma”, afirmava.

Vôzinho se formou em contabilidade pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). Trabalhou na empresa Tinturaria e Estamparia de Tecidos Suzano, de propriedade do empresário Jorge Bey Maluf. Foi transferido para a filial em Suzano onde participou da idealização e construção do distrito. Foi onde seu sonho se concretizou.

Thadeu conquistou seu objetivo com muita luta, quando tinha 62 anos.

Depois de chegar em Suzano com a família em 1932 ele fez história. Ajudou, por exemplo, na emancipação política da cidade.

Foi eleito vereador pela primeira vez em 1936, representando o Distrito de Suzano na Câmara de Mogi. Foi o primeiro presidente da Câmara de Suzano.

PRINCÍPIOS

Fundou o Diário de Suzano no dia 3 de setembro de 1961 e apontava sempre três preceitos para o jornal: independência, imparcialidade e justiça.

O diretor de Redação do DS, jornalista Octavio Thadeu de Moraes, neto de Thadeu José de Moraes, lembra como era o avô. “Uma pessoa que adorava ler. Lia muitos jornais. Como jornalista foi um profissional competente. Escreveu vários textos ao longo de sua trajetória. Esteve sempre envolvido com a sociedade. Ajudou a fundar clubes e associações”, afirmou.

Sobre o legado deixado por Thadeu, Octavio destacou que o Diário de Suzano, em seus 65 anos, é “pautado pelo compromisso com a cidade e região”. “Buscamos um jornalismo de fato, como diz o slogan. De fato significa a busca pela verdade”, acrescentou.

FALECIMENTO

Thadeu José de Moraes faleceu no dia 25 de junho de 1990, poucos dias depois de completar 91 anos.

Hoje, o jornal é dirigido pelos seis netos do fundador: Octavio Thadeu de Moraes, Carlos Alberto de Moraes, Amadeu Guaru José de Moraes, Sonia Aparecida Moraes da Silva, Augusta de Moraes Gusmão dos Santos e Solange de Moraes Freitas. O jornalista Edgar Leite é o editor-chefe.