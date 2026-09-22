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Jornal Diário de Suzano - 22/09/2026
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Tempo

Previsão do tempo para terça-feira (22), em SP: tempo bastante instável

Ao longo do dia, são esperadas chuvas generalizadas, de intensidade moderada a forte, seguidos por raios, rajadas de vento e queda pontual de granizo

22 setembro 2026 - 09h00Por Agência SP
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 16 e 23 graus.Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 16 e 23 graus. - (Foto: Agência SP)

Nesta terça, temos o início da primavera e o Estado de São Paulo terá o tempo bastante instável, devido à atuação de um cavado meteorológico e à passagem de uma frente fria pelo oceano.

Ao longo do dia, são esperadas chuvas generalizadas, de intensidade moderada a forte, seguidos por raios, rajadas de vento e queda pontual de granizo. Os maiores acumulados são previstos para Registro, Itapeva, Baixada Santista, Litoral Norte e a RMSP.

Nessas áreas, o solo encontra-se saturado em razão das chuvas anteriores, aumentando o potencial para novos transtornos. Diante desse cenário, permanece a condição de ALERTA, sendo recomendada atenção especial para alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis dos rios, principalmente nas áreas mais vulneráveis.

Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 16 e 23 graus. Já em Eldorado, mínima de 13 e máxima de 22 graus.

Em casos de emergência ligue 199 para Defesa Civil ou 193 para o Corpo de Bombeiros.

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