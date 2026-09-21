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Jornal Diário de Suzano - 19/09/2026
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Cidades

Mirambava recebe Feira de Empregos do Fundo Social de São Paulo

Evento será realizado nesta quarta-feira (23/09) e reunirá oportunidades, serviços públicos e orientações para trabalhadores e empreendedores

21 setembro 2026 - 17h54Por de Suzano
Mirambava recebe Feira de Empregos do Fundo Social de São PauloMirambava recebe Feira de Empregos do Fundo Social de São Paulo - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Complexo Educacional e Cultural Mirambava (rua Campos Salles, 884 – Centro) recebe nesta quarta-feira (23/09) a Feira de Empregos do Fundo Social do Estado de São Paulo, iniciativa que reunirá oportunidades de trabalho, serviços de atendimento ao cidadão e orientações para quem busca geração de renda e empreendedorismo.

A programação será realizada das 13 às 17 horas com participação gratuita e aberta à população e ocorrerá junto à entrega dos certificados dos cursos das Escolas de Qualificação Profissional, dentro do programa “Caminho da Capacitação”, que vem sendo desenvolvido na cidade nas últimas semanas.

A feira representa uma segunda etapa para os alunos que participaram das capacitações oferecidas pelas carretas de qualificação profissional, com o objetivo de aproximar os estudantes formados de oportunidades que possam contribuir para a continuidade de suas trajetórias profissionais. Além da formação recebida, eles terão acesso a serviços e orientações que podem ajudar na busca por uma vaga de emprego, na regularização de documentos, na abertura ou ampliação de um negócio e até na obtenção de financiamento para empreender.

Durante o evento, serão certificados os participantes dos cursos “Manutenção Preventiva em Condicionador de Ar Compacto e Split”, “Processo de Instalação de Condicionadores de Ar Tipo Split” e “Criação de Jogos Digitais e Aplicativos – Iniciante”. As capacitações integram o programa estadual “Caminho da Capacitação” e foram viabilizadas por meio de parceria entre o Fundo Social de São Paulo e a Prefeitura de Suzano.

A ação tem como proposta aproximar a população de oportunidades de emprego e de serviços que podem auxiliar na inserção ou recolocação no mercado de trabalho, além de estimular a geração de renda e o empreendedorismo. Entre os programas que estarão disponíveis estão o Trampolim, com direcionamento para vagas de emprego, cadastro em banco de talentos e orientação profissional; o Banco do Povo Paulista, com informações sobre opções de microcrédito; e o Empreendedor Artesão, voltado ao apoio à formalização e à produção artesanal.

Também estarão presentes representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), oferecendo orientações para quem pretende abrir, administrar ou expandir um negócio, além do Procon-SP, com atendimento e informações ao consumidor. O Poupatempo também participará da programação, disponibilizando serviços públicos e a possibilidade de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), conforme os procedimentos e documentos necessários para o atendimento.

Por fim, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) também disponibilizará mais de 500 vagas para diversas áreas, como operador de caixa, açougueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, auxiliar de logística e operador de telemarketing. Para participar, basta comparecer com documentos pessoais e currículo no local do evento.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, Mauro Vaz, a realização da feira no município amplia o acesso da população a diferentes caminhos para ingresso no mercado de trabalho e geração de renda. “Ter em Suzano uma iniciativa que reúne vagas, orientação profissional, serviços públicos e apoio ao empreendedor é uma oportunidade importante para aproximarmos esses atendimentos de quem precisa. Nosso objetivo é fazer com que a população tenha acesso às informações e aos serviços que podem contribuir para sua trajetória profissional”, afirmou.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Déborah Ishi, destacou que a iniciativa amplia os resultados das capacitações realizadas pelas carretas do programa “Caminho da Capacitação”. “A ideia é que nossos alunos não apenas recebam uma capacitação, mas também saiam dela com um norte para dar continuidade à sua trajetória, seja encontrando uma vaga de emprego, regularizando sua documentação ou buscando um financiamento para empreender. Essa feira é justamente uma segunda etapa deste trabalho, aproximando quem foi capacitado das oportunidades e dos serviços que podem fazer a diferença. E, ao mesmo tempo, é um evento aberto para toda a população”, afirmou.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com o Fundo Social de Solidariedade de Suzano pelos telefones 4745-2188 ou 4745-2195.

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