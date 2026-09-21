Cerimônia marca formatura de 106 alunos do Jardim Alterópolis no programa Guard

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou, no último sábado (19/09), a cerimônia de formatura de 106 alunos participantes do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard) na Escola Municipal José Celestino Sanches, no Jardim Alterópolis. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, marcou a conclusão de mais uma turma da atividade, que trabalha com crianças dos anos iniciais do ensino fundamental temas como prevenção ao uso de drogas, cidadania, responsabilidade, respeito e convivência social.

A formação dos estudantes do Jardim Alterópolis integra a programação do segundo semestre do Guard, que também contempla aproximadamente 300 alunos das escolas municipais Professora Neyde Pião Vidal, no Parque Buenos Aires, e Professora Ignez de Castro Almeida Mayer, no Cidade Boa Vista. As atividades são conduzidas por agentes da GCM, que levam aos estudantes informações e orientações para que possam identificar situações de risco e compreender a importância de atitudes responsáveis no cotidiano.

A cerimônia de sábado reuniu estudantes, familiares, equipe escolar e representantes do poder público. Participaram o prefeito Pedro Ishi; a primeira-dama Déborah Ishi; o assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki; o subcomandante da GCM, Antonio Marceno; o diretor da unidade, Silvio Valentini; os secretários municipais Renata Priscila Magalhães (Educação) e Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos); e o vereador José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira. O encontro também contou com uma homenagem póstuma para a servidora Iraci Cassiano Dias, auxiliar de atividades escolares que trabalhou durante 19 anos na unidade e 21 anos na rede municipal.

Criado em 2017, o Guard integra as ações de prevenção desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e busca atuar de forma educativa junto ao público infantil. O programa tem como foco a prevenção universal e primária ao uso indevido de drogas, além do fortalecimento da autoestima, da responsabilidade familiar e da redução da violência nos ambientes escolar, familiar e social. Ao longo de sua trajetória, a iniciativa já formou quase 5 mil crianças e passou por mais de 20 escolas de Suzano.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a formatura representa a conclusão de uma etapa de aprendizado que contribui para o trabalho preventivo desenvolvido nas escolas. “O Guard é uma ferramenta muito importante porque trabalha a prevenção diretamente com as crianças, levando informação e orientação antes que elas estejam expostas a situações de risco. Nosso objetivo é fortalecer a parceria com a Educação e ampliar esse diálogo com os estudantes, mostrando que a segurança também passa pela formação, pela cidadania e pelas boas escolhas”, afirmou.

A primeira-dama Déborah Ishi destacou a importância de valorizar momentos que aproximam a comunidade escolar das ações de prevenção e formação. “É muito bonito acompanhar uma cerimônia como essa e perceber o quanto essas crianças estão sendo preparadas não apenas para reconhecer situações de risco, mas também para exercer a cidadania, respeitar o próximo e fazer boas escolhas. O Guard deixa uma mensagem que ultrapassa os muros da escola e chega também às famílias”, declarou.

O prefeito Pedro Ishi destacou que iniciativas como o Guard contribuem para a formação cidadã desde a infância, aproximando os estudantes das ações de prevenção e fortalecendo o trabalho conjunto entre as áreas de Segurança e Educação. “O Guard representa um investimento na formação das nossas crianças e na construção de uma cidade mais segura. Ao levar informação, prevenção e cidadania para dentro das escolas, fortalecemos também as famílias e ajudamos nossos alunos a fazer escolhas mais conscientes. Parabenizo todos os formandos, professores, agentes da GCM e profissionais envolvidos nessa importante iniciativa”, declarou o chefe do Executivo.