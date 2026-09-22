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Jornal Diário de Suzano - 22/09/2026
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Cidades

Suzano zera multa por uso irregular de corredores

Espaço pode ser utilizado por ônibus do transporte municipal, intermunicipal e vans do transporte complementar

22 setembro 2026 - 07h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Suzano zera multa por uso irregular de corredoresSuzano zera multa por uso irregular de corredores - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

Suzano conseguiu zerar multa em razão do uso irregular dos corredores de ônibus. O espaço é destinado às vans e ônibus que circulam no transporte do município, e o motorista que transitar nesses locais de forma indevida poderá receber uma infração na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e uma multa.

Suzano conta com corredores de ônibus na rua Tiradentes, entre as ruas Benjamin Constant, General Francisco Glicério e Baruel. O espaço pode ser utilizado apenas por ônibus do transporte municipal, intermunicipal e vans do transporte complementar. A infração é considerada gravíssima e pode causar penalidades, acarretando 7 pontos na CNH e multa no valor de R$ 293,47.

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