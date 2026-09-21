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Jornal Diário de Suzano - 19/09/2026
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Cidades

Saspe abre inscrições para 60 vagas nos cursos de 'Fotografia' e 'Informática'

Interessados devem comparecer ao Saspe a partir do próximo dia 29 (segunda-feira) com RG, CPF e comprovante de residência

21 setembro 2026 - 18h51Por de Suzano
Saspe abre inscrições para 60 vagas nos cursos de 'Fotografia' e 'Informática'Saspe abre inscrições para 60 vagas nos cursos de 'Fotografia' e 'Informática' - (Foto: Divulgação/Secop Suzano )

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre, a partir do dia 29 de setembro (terça-feira), inscrições para 60 vagas nos cursos de “Informática Aplicada” (com duas turmas), “Informática Básica” e “Fotografia”. Os interessados devem procurar a sede do órgão, localizada na rua General Francisco Glicério, 1.334, com RG, CPF e comprovante de residência de Suzano.

O curso de “Fotografia” terá 15 vagas e será realizado no período da tarde, das 13 às 17 horas, entre os dias 19 de outubro e 23 de novembro, às segundas e quartas-feiras, para pessoas de 16 a 60 anos. A formação vai ensinar técnicas de fotografia utilizando o smartphone, sem a necessidade de câmera fotográfica profissional.

Com o objetivo de capacitar os participantes para utilizar o celular como ferramenta de produção fotográfica, desenvolvendo o olhar criativo e o domínio de técnicas para a criação de imagens de qualidade para uso pessoal, profissional e nas redes sociais, as aulas abordarão conceitos como enquadramento, composição, iluminação, ângulos e recursos disponíveis no smartphone, além de técnicas básicas de edição de imagens.

Já o curso de “Informática Básica” contará com 15 vagas e também será realizado no período da tarde, das 13 às 17 horas, entre os dias 19 de outubro e 23 de novembro, às segundas e quintas-feiras, para o público de 16 a 60 anos.

A formação é destinada a pessoas com pouco ou nenhum conhecimento em informática. Os alunos aprenderão desde os primeiros passos no uso do computador, como ligar e desligar o equipamento e utilizar teclado e mouse, até criar e organizar pastas, abrir e salvar arquivos e conhecer funções essenciais para o uso da tecnologia no dia a dia.

Por fim, o curso de “Informática Aplicada” terá duas turmas, uma no período da manhã, das 8 às 12 horas, para o público de 16 a 60 anos, e outra à noite, das 18 às 21 horas, para pessoas de 18 a 60 anos, sendo 15 vagas para cada. As aulas ocorrerão às terças e quintas-feiras, entre 20 de outubro e 19 de novembro.

A formação é voltada a quem já possui conhecimentos básicos no uso do computador e deseja desenvolver habilidades em ferramentas de escritório. Durante as aulas, os participantes aprenderão a criar e editar textos, elaborar planilhas e produzir apresentações utilizando os recursos do LibreOffice.

A dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Ishi, destacou a importância de oferecer capacitações alinhadas às necessidades atuais. “A tecnologia está cada vez mais presente na nossa rotina e também no mercado de trabalho. Por isso, buscamos oferecer cursos que atendam tanto quem está começando a ter contato com essas ferramentas quanto quem deseja ampliar seus conhecimentos. São oportunidades que podem trazer mais autonomia para o dia a dia e também contribuir para a qualificação profissional dos participantes”, afirmou.

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