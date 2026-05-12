Primeira criança nascida na Santa Casa de Mogi no Domingo das Mães ganha enxoval

Antonela Maitê veio ao mundo com 2,9 quilos, às 1h28 deste domingo (10). Ela é filha de Camila Mayara de Siqueira das Neves, moradora de Salesópolis, que deu à luz em parto normal e foi a primeira mamãe da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes neste Dia das Mães. A homenagem para a data especial veio da Associação de Voluntários da Santa Casa de Mogi das Cruzes (Avosc), que presenteou a mamãe com um enxoval completo para o bebê.

“É um jeito simbólico de manifestar nosso carinho e gratidão a todas as mamães nesta data especialíssima que é o Dia das Mães. Sentimos orgulho pela oportunidade deste pequeno gesto que leva ainda mais alegria para quem acabou de ganhar o melhor presente do mundo”, observa a presidente da Avosc e também provedora da Santa Casa, Miriam Nogueira do Valle.

A ação que premiou Camila, paciente SUS, completa um trabalho da Avosc para o Dia das Mães que começou no sábado (9/5). Os voluntários da entidade percorreram todos os quartos da maternidade para entregar às mamães um mimo a cada bebê: um casaquinho de lã feito à mão. “É o nosso modo de acolher as pessoas e espalhar amor”, define Miriam