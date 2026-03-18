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Jornal Diário de Suzano - 18/03/2026
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Cidades

Primeira edição do 'Cine Compir' supera capacidade do Cineteatro e traz debate sobre igualdade racia

Sessão de estreia contou com a exibição do documentário 'A Jẹun Bó' e mobilizou mais de 130 pessoas no espaço; próxima edição ocorre no próximo mês

18 março 2026 - 18h15Por De Suzano
projeto reforça a importância do cinema como ferramenta de conscientização, cultura e debate sobre questões raciaisprojeto reforça a importância do cinema como ferramenta de conscientização, cultura e debate sobre questões raciais - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, recebeu mais de 130 pessoas durante a primeira edição de 2026 do “Cine Compir”, realizada na última terça-feira (18/03), superando a capacidade do espaço. A sessão de estreia contou com a exibição do documentário “A Jẹun Bó”, que aborda a culinária do candomblé e as tradições de matriz africana, seguida de um momento de reflexão e diálogo com os participantes.

Promovido pelo Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial (Compir), com apoio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e do Polo de Música e Audiovisual Paulo José, o projeto reforça a importância do cinema como ferramenta de conscientização, cultura e debate sobre questões raciais no município.

Após a exibição, os espectadores puderam debater sobre os assuntos apresentados no documentário. A presidente do Compir, Vanessa Fernandes, comemorou o resultado da ação. “Ficamos muito felizes com a participação expressiva do público nesta primeira edição. O ‘Cine Compir’ mostra que há interesse em debater cultura, identidade e igualdade racial por meio do cinema, fortalecendo esse diálogo tão necessário na cidade”, declarou.

Para o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, o sucesso evidencia o interesse da população pelo assunto. “Esse resultado demonstra a importância de iniciativas que unem cultura e reflexão social. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais o acesso a conteúdos que promovam consciência, respeito e inclusão entre os suzanenses”, declarou.

O próximo encontro do “Cine Compir” será realizado no dia 21 de abril, às 19 horas, no mesmo local, com a exibição do filme “O Brasil antes de 1500: A História que Você Nunca Aprendeu” (2005). A sessão, com classificação livre, trará ao público uma abordagem cultural e histórica sobre o período pré-colonial, seguida de um momento de reflexão e debate entre os participantes.

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