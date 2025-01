Primeiro bebê de 2025 nasce na UPA em atendimento de emergência

O primeiro bebê nascido na rede municipal de Saúde de Suzano em 2025 veio por meio do atendimento especial da equipe da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, no Jardim Revista, às 8h55 do dia 1º de janeiro (quarta-feira). A mobilização de nove profissionais proporcionou o acolhimento necessário à mãe Rosicler Pereira dos Santos no momento de dar à luz ao pequeno Marc-endy dos Santos Desir, que nasceu pesando 2,8 quilos. A mulher foi levada às pressas para o equipamento num carro particular, que foi acompanhado por uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) durante o trajeto.

Após verificação do estado de saúde da mulher, que se encontrava hemodinamicamente estável quando chegou à unidade, foi realizado um parto normal que emocionou todos os envolvidos no procedimento. Participaram do atendimento dois médicos, dois enfermeiros e cinco técnicos de Enfermagem.

Uma das técnicas que participou das ações, Adriana Flores, relatou que este foi um dos momentos mais marcantes de sua trajetória profissional. “Foi maravilhoso! Eu, particularmente, já gostava da área materno-infantil e agradeço a Deus por poder contribuir naquele momento de acolhimento. As poucas experiências que tive nos setores de pré-parto, materno-infantil, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e Pronto-Socorro de Ginecologia e Obstetrícia foram essenciais para minha contribuição naquele instante. Foi uma experiência única e eu amei participar”, disse ela.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, parabenizou o atendimento prestado pela equipe da UPA do Revista. “Os profissionais agiram com eficiência e carinho necessários em uma circunstância como essa, que exige cuidados especiais, por ser um caso de emergência. Conseguimos fazer o trabalho que era exigido, proporcionando o melhor para a mãe e o bebê. Esse fato mostrou a importância da nossa UPA e porque foi tão crucial ofertarmos esse novo equipamento para a população da região norte”, declarou o secretário.

O segundo bebê nascido na rede municipal de Saúde de Suzano, em 2025, veio ao mundo no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), também no dia 1º de janeiro, mas às 9h54. Na oportunidade, a mãe, Laisla Damasceno Souza de Lima, deu à luz à menina Isadora, depois de parto normal. Depois dela, ainda foram realizados outros quatro partos na unidade. Contando com o menino nascido na UPA do Jardim Revista, foi registrado o nascimento de seis bebês na rede municipal de Saúde de Suzano até meio-dia desta quinta-feira (02/01).

A UPA

O equipamento inaugurado em março de 2023 mantém à disposição da população duas ambulâncias, uma circulante e outra reserva, 20 leitos e uma equipe formada por 12 médicos, sendo quatro pediatras (dois de dia e dois à noite), cinco emergencistas (quatro de dia e três à noite), um ortopedista (dia) e um médico horizontal. A estrutura conta com recepção; consultórios; sala de triagens, de medicação, de inalação, de radiografia, de gesso; e uma Farmácia Satélite, voltada ao abastecimento dos postos de saúde da região norte. A unidade recebeu investimento de R$ 2,1 milhões, num espaço de 1,5 mil metros quadrados.

A gestão é feita pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), Organização Social (OS) que coordena a operação do equipamento, envolvendo a área médica e de enfermagem, administrativo, limpeza, radiologia, farmácia, bioquímica, controle de acesso e serviços gerais.

O HMS

Por sua vez, o Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) inaugurou nesta sexta-feira (13/12) uma nova ala de maternidade com 38 novos leitos para qualificar o serviço de pré-parto, parto e pós parto. Nesta data, também foi finalizado o trabalho que garantiu a revitalização dos dez leitos que compõem a ala destinada à UTI.

A nova ala de maternidade amplia a capacidade de atendimento deste setor, que até então reservava 23 leitos, incluindo os patológicos e o alojamento contínuo, para as mulheres que necessitam de atendimentos especiais por ocorrência da gestação, com diferentes procedimentos relacionados ao parto. Agora, o HMS se coloca como uma unidade de referência em relação a outros hospitais que prestam os mesmos serviços na região, com toda a estrutura que está disponibilizada para as suzanenses.